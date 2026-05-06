الأوقاف تعلن نتائج المسابقة القرآنية الكبرى لطلاب مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين في المسابقة القرآنية الكبرى في نسختها الرابعة والتي عقدت بين طلاب مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية.

وأقيمت فعاليات المسابقة خلال الفترة من الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من إبريل لعام ألفين وستة وعشرين وحتى الخميس الثالث والعشرين من الشهر ذاته.

وشهدت النسخة الرابعة من المسابقة ختام فعاليات تميزت بمستوى رفيع من التنافس بين المشاركين في حفظ كتاب الله تعالى وإتقان تلاوته وتجويده.



النتائج النهائية

وأسفرت النتائج النهائية عن فوز نخبة من المتسابقين الذين أظهروا تمكنا كبيرا في الحفظ وحسن الأداء بما يعكس الدور المحوري لمراكز إعداد المحفظين.

وأكدت الوزارة أن هذه المراكز تساهم بفاعلية في تخريج كوادر قرآنية مؤهلة علميا ودعويا قادرة على نشر هديه في المجتمع وبناء الشخصية الوطنية.

وتأتي هذه المسابقة ضمن خطة وزارة الأوقاف للعناية بأهل القرآن الكريم ونشر صحيح الدين وتشجيع الشباب والنشء على الإقبال على كتاب الله فهمًا وتدبرًا.

وأوضحت الأوقاف أن الجوائز المخصصة للفائزين تعد تقديرا لتميزهم وتحفيزا لهم لمواصلة التفوق في خدمة القرآن الكريم والارتباط بقيمه الدينية السامية.

كما أشارت الوزارة إلى استمرار دعمها الكامل لمراكز إعداد المحفظين وتطوير برامجها العلمية والتدريبية لإعداد جيل متميز يخدم كتاب الله في كافة أرجاء المجتمع.



للإطلاع على الأسماء اضغط هنا