وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من علماء باكستان بمسجد مصر | صور

وزير الأوقاف يستقبل وفدًا من علماء باكستان بمسجد مصر
محمد شحتة

التقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفدًا من علماء باكستان في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة، وشهد اللقاء الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي للوزارة.

ورحّب الوزير بالوفد، واستمع إلى آرائهم بشأن البرامج العلمية التي تلقوها خلال زيارتهم، مثمّنًا جديتهم في التحصيل، وحرصهم على الإفادة من التجربة العلمية المصرية.

وسطية التجربة المصرية

وأعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم باللقاء، مثمّنين ما لمسوه من رعاية واهتمام، ومشيدين بما حققوه من استفادة علمية خلال برنامجهم، وما تعكسه التجربة المصرية من منهجية وسطية رصينة. 

كما أشاد الوفد بالسعة العلمية والجهود الفكرية للدكتور أسامة الأزهري، معتبرين وجوده على رأس وزارة الأوقاف إضافة علمية قوية، ومكانة مستحقة.

وأكد الوزير ضرورة اضطلاع العلماء بمسئوليتهم في التصدي للشبهات المثارة حول السنة النبوية، من خلال رصدها بدقة، وسرعة إعداد ردود علمية محكمة، وتقديمها بأسلوب يراعي طبيعة المخاطبين، مع توسيع أدوات التأثير عبر الوسائط الحديثة، بما يجمع بين قوة الحجة وحسن العرض.

وعقب اللقاء، اصطحب الوزير الوفد في جولة تفقدية داخل مسجد مصر، اطّلعوا خلالها على مكوناته المعمارية، بما في ذلك دار القرآن الكريم، التي تُعد من أبرز معالمه، وتضم إيوانات مزينة بنقوش تضم القرآن الكريم كاملًا، في صورة تجمع بين جمال البناء ورفعة الرسالة. وقد أعرب الوفد عن سعادته بالزيارة وما حصّله فيها من معارف واطلاع، وعن انبهاره بالعاصمة الجديدة عمومًا وبمسجد مصر خصوصًا وما يحويه من أرقام قياسية ورونق هندسي لا يضاهى.

وضم الوفد نخبة من العلماء والأكاديميين المشاركين في دورة أئمة باكستان، من بينهم: الدكتور نعيم الدين الأزهري - عميد كلية اللغة العربية بمعهد الكرم العالمي، والدكتور أرشد محمود ناشاد - رئيس قسم اللغة الأردية بجامعة العلامة إقبال، والدكتور عبد المجيد البغدادي - رئيس قسم اللغة العربية بجامعة العلامة إقبال، والدكتور ياسر عباس - مدير مجمع ضياء الإسلام التعليمي، والدكتور أنوار الإسلام قريشي - رئيس قسم اللغة العربية بالكلية الحكومية بروالبندي، والدكتور محمد فيصل نويد - مدير مركز إحياء الحديث بإدارة السراج المنير العالمية، والأستاذ الدكتور محمد عبد الكافي، والدكتور سجاد حسين - الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية والعلوم الإسلامية بجامعة محي الدين الإسلامية، والدكتور نديم عباس - رئيس مركز إحياء الحديث، والدكتور محمد زبير خان - رئيس معهد فيضان حبيب بحيدر آباد.

كما ضم الوفد، الدكتور محمد عبد القوي - مدير معهد نوشاهي، والأستاذ الدكتور محمد فضل رسول - مسئول جامعة الياسية الرضوية الإسلامية، عضو اللجنة الإسلامية الحكومية بالبنجاب، والدكتور سميعة كوثر - محاضر بقسم اللغة العربية بجامعة العلامة إقبال، والعلامة عبد النويد حيدري - مدير جامعة المصطفى بجكوال – البنجاب، والدكتور مسعود أحمد شاكر - نائب مدير جامعة المصطفى، رئيس شركة تمنائي، والسيد جناب محمد جعفر ماجد - المدير التنفيذي لمنظمة ضياء الأمة الخيرية، والدكتور سيد محمد عبد الله - باحث دكتوراه بقسم اللغة العربية بجامعة العلامة إقبال، والدكتور محمد جواد فاروق هاشمي - مدير إدارة معهد دار العلوم بمظفر آباد، والداعية محمد وقاص شاه هاشمي - إمام وخطيب.
 

