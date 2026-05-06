«الأوقاف» تعلن فتح باب التقدم لمسابقة اختيار المُحكِّمات الدوليات والمحليات بمسابقات القرآن الكريم

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للسيدات الراغبات في المشاركة في مسابقة اختيار المحكِّمات الدوليات والمحليات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين الكوادر النسائية المتخصصة في علوم القرآن الكريم والاستفادة من خبراتهن في لجان تحكيم المسابقات القرآنية الكبرى.

ودعت الوزارة السيدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط والواردة أسماؤهن في الكشوف، للتوجه يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً إلى مقار المديريات الإقليمية التابع لها كل منهن وفقاً للجدول الزمني المرفق بالإعلان.



وحدّدت الوزارة الفئات المتاح لها التقدم للمسابقة وهي عضوات هيئة التدريس المتخصصات في علوم القرآن الكريم والقراءات بالجامعات، وشيخات المقارئ المصرية المعتمدات، بالإضافة إلى عضوات المقارئ المعتمدات بشرط حصولهن على المركز الأول أو الثاني في مسابقات قرآنية دولية سابقة.

ووضعت الأوقاف شرطاً عاماً للسن بحيث لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً عند تاريخ التقدم، مع ضرورة إحضار المستندات المطلوبة والمتمثلة في صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة لتقديمها للمديرية المختصة.

وشدّدت الوزارة في تعليماتها للمديريات الإقليمية على ضرورة التدقيق والتحقق التام من استيفاء كافة المتقدمات لشروط المسابقة بكل دقة، لضمان اختيار أفضل الكفاءات القادرة على تمثيل الوزارة في محافل التحكيم الدولية والمحلية.



تأتي هذه المسابقة لتعزيز دور المرأة في منظومة العمل الدعوي والقرآني، وفتح آفاق جديدة للمتميزات في حفظ القرآن الكريم وتجويده للمشاركة في تقييم المتسابقين والمتسابقات وفق معايير مهنية وعلمية دقيقة تتبعها الوزارة.

أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى إعداد جيل من المحكِّمات المؤهلات للمشاركة في المسابقات العالمية التي تنظمها مصر أو الدول الشقيقة والصديقة، بما يليق بمكانة مصر في خدمة القرآن الكريم وأهله.



