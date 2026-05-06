قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الزمالك ضد اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي الكونفدرالية
تقرير: إسرائيل تستبعد عودة الضربات الأمريكية على إيران وسط حسابات سياسية معقدة
البحرية المغربية تشارك في البحث عن الجنديين الأمريكيين المفقودين
نبيه بري: عراقجي أكد لنا أن لبنان جزء من أي اتفاق بين واشنطن وطهران
مدبولي لـ"صدى البلد": إنشاء أول مصنع لإنتاج المادة الخام للأدوية لكسر الاحتكار العالمي
النيابة تحقق مع البلوجر دنيا فؤاد حول جمع تبرعات لعلاج السرطان بالإسماعيلية
حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور
محافظ البحيرة تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025-2026
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
بعد احتجاز عضوين من أسطول صمود.. الأمم المتحدة: إيصال المساعدات ليس جريمة
اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)
الأردن يفوز برئاسة المجلس التنفيذي لمنظمة الإيسيسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«الأوقاف» تعلن فتح باب التقدم لمسابقة اختيار المُحكِّمات الدوليات والمحليات بمسابقات القرآن الكريم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للسيدات الراغبات في المشاركة في مسابقة اختيار المحكِّمات الدوليات والمحليات، وذلك في إطار جهود الوزارة لتمكين الكوادر النسائية المتخصصة في علوم القرآن الكريم والاستفادة من خبراتهن في لجان تحكيم المسابقات القرآنية الكبرى.

ودعت الوزارة السيدات اللاتي تنطبق عليهن الشروط والواردة أسماؤهن في الكشوف، للتوجه يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحاً إلى مقار المديريات الإقليمية التابع لها كل منهن وفقاً للجدول الزمني المرفق بالإعلان.
 

وحدّدت الوزارة الفئات المتاح لها التقدم للمسابقة وهي عضوات هيئة التدريس المتخصصات في علوم القرآن الكريم والقراءات بالجامعات، وشيخات المقارئ المصرية المعتمدات، بالإضافة إلى عضوات المقارئ المعتمدات بشرط حصولهن على المركز الأول أو الثاني في مسابقات قرآنية دولية سابقة.
ووضعت الأوقاف شرطاً عاماً للسن بحيث لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً عند تاريخ التقدم، مع ضرورة إحضار المستندات المطلوبة والمتمثلة في صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة لتقديمها للمديرية المختصة.
وشدّدت الوزارة في تعليماتها للمديريات الإقليمية على ضرورة التدقيق والتحقق التام من استيفاء كافة المتقدمات لشروط المسابقة بكل دقة، لضمان اختيار أفضل الكفاءات القادرة على تمثيل الوزارة في محافل التحكيم الدولية والمحلية.
 

تأتي هذه المسابقة لتعزيز دور المرأة في منظومة العمل الدعوي والقرآني، وفتح آفاق جديدة للمتميزات في حفظ القرآن الكريم وتجويده للمشاركة في تقييم المتسابقين والمتسابقات وفق معايير مهنية وعلمية دقيقة تتبعها الوزارة.
أوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى إعداد جيل من المحكِّمات المؤهلات للمشاركة في المسابقات العالمية التي تنظمها مصر أو الدول الشقيقة والصديقة، بما يليق بمكانة مصر في خدمة القرآن الكريم وأهله.


للتقديم إضغط هنا 

وزارة الأوقاف محكِّمات القرآن مسابقات القرآن علوم القرآن القراءات المقارئ المصرية تمكين المرأة مسابقة اختيار المحكِّمات الدوليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بخصوص إمام عاشور وحسين الشحات

النجم هاني شاكر

قبل هاني شاكر.. حكايات مؤثرة لنجوم تأخر تشييع جنازاتهم في لحظات الوداع الأخيرة

فتحي سند

بعد الفوز علي سموحة.. الزمالك يتلقى ضربة موجعة فماذا حدث؟

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

د. شوقي علام

هل يجوز قطع صلة الرحم بسبب المشاكل العائلية؟ المفتي السابق يجيب

انقطاع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 10 مناطق بالقاهرة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الأربعاء

قفزة جديدة في أسعار الذهب.. المعدن الأصفر يستغل تراجع أسعار الدولار والنفط ويصعد بقوة

ترشيحاتنا

فيروسات هانتا

فيروس هانتا يثير العالم.. كيف تحمى نفسك منه

مستشفي اهل مصر

صرخة من داخل مستشفى أهل مصر.. هبة السويدي تفتح ملف العنف ضد الأطفال بحادث حروق يهز المجتمع

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الكندوز؟

القوات المسلحة تشارك في فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والإبداع

القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع
القوات المسلحة تشارك فى فعاليات ملتقى الأزهر الخامس للثقافة والابداع

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من الفعاليات المجانية بمحافظة البحيرة

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم قافلة طبية مجانية بمحافظة البحيرة

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة.. احذرها

مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها
مضاعفات تسببها عدسات العين اللاصقة..احذرها

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي مهمة مقدسة لا تهاون فيها

وزير الدفاع يلتقى عدداًمن مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

وزير الدفاع: القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة للحفاظ على أمن مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العدو يُدفع بالعدو

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: أظن

المزيد