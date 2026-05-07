قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلى وسبح قبل الغيبوبة.. لميس الحديدي تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هاني شاكر
وزير البترول من "مستقبل وطن": المنتجات البترولية متوفرة وصيف 2026 آمن
تواجه التزييف العميق.. رد ساخر لـ رئيسة وزراء إيطاليا يُثير جدلًا واسعًا
بعد الجدل حول الجنازة.. هل يطبق QR Code في عزاء هاني شاكر؟| تقرير
شهد أحمد تروي تفاصيل اعتداء خطيبها وتكشف تهديدات وخلافات متصاعدة |فيدية
باريس سان جيرمان يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال
انفراجة مرتقبة.. تحركات دبلوماسية باكستانية تقرب واشنطن وطهران من اتفاق محتمل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030
اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط
تحركات دبلوماسية متسارعة.. واشنطن تترقب رد طهران وسط مؤشرات على اتفاق قريب
تفاصيل صادمة في واقعة المعصرة.. والد الضحية: 28 طعنة وقطع أوتار اليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: الدولة تبدأ تنفيذ خطوات فعلية لخفض الولادات القيصرية غير المبررة

الولادات القيصرية
الولادات القيصرية
رحمة سمير

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزارة الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، في ظل ارتفاع نسبها بصورة كبيرة داخل مصر.

وقال "عبدالغفار" في برنامج يحدث في مصر، إن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية بسلسلة من الإجراءات المهمة، كان أبرزها نشر التوعية بين السيدات والأسر بأهمية الولادة الطبيعية وفوائدها الصحية، موضحًا أن المرحلة الحالية شهدت الانتقال إلى خطوات تنفيذية مباشرة على أرض الواقع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة أعلنت رسميًا تقديم خدمة الولادة الطبيعية الأولى مجانًا بالكامل داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابعة لوزارة الصحة، والتي تشمل المستشفيات العامة والمركزية بجميع المحافظات، خاصة التي تضم أقسام النساء والتوليد.

وأوضح أن الخدمة تشمل الولادة الطبيعية وكل ما يرتبط بها من رعاية طبية دون تحميل السيدة أي تكلفة مالية، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو إزالة الأعباء الاقتصادية وتشجيع الأسر على اللجوء للولادة الطبيعية بدلًا من القيصرية غير الضرورية.

وأشار عبدالغفار إلى أن جوهر القرار لا يقتصر فقط على تطبيق مفهوم "الولادة الأولى" بشكل حرفي، بل يستهدف بشكل أساسي خفض معدلات القيصريات غير المبررة، لافتًا إلى أن الوزارة منفتحة على كل السياسات التي تحقق هذا الهدف.

وأكد أن الدولة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحسين صحة الأم والطفل، وتقليل المخاطر المرتبطة بالإفراط في العمليات القيصرية، بما ينعكس إيجابًا على المنظومة الصحية ككل.

واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة المصرية، وتعزيز مفهوم التدخل الطبي الآمن وفقًا للمعايير الصحية السليمة.

الصحة معدلات الولادات القيصرية يحدث في مصر مصر الولادة الطبيعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

ترشيحاتنا

بوجاتي

بأرخص سعر.. أول سيارة بوجاتي صينية تبهر العالم

تفكيك المركبات المغرب

المغرب تفتتح أول مصنع تفكيك مركبات في أفريقيا والشرق الأوسط

سيارة كاي ي اى5 موديل 2026 الجديدة

مواصفات كاي ي اى5 موديل 2026 الجديدة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏

وصلة رقص على المسرح.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد