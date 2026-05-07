الصحة: الدولة تبدأ تنفيذ خطوات فعلية لخفض الولادات القيصرية غير المبررة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن وزارة الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، في ظل ارتفاع نسبها بصورة كبيرة داخل مصر.

وقال "عبدالغفار" في برنامج يحدث في مصر، إن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية بسلسلة من الإجراءات المهمة، كان أبرزها نشر التوعية بين السيدات والأسر بأهمية الولادة الطبيعية وفوائدها الصحية، موضحًا أن المرحلة الحالية شهدت الانتقال إلى خطوات تنفيذية مباشرة على أرض الواقع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة أعلنت رسميًا تقديم خدمة الولادة الطبيعية الأولى مجانًا بالكامل داخل مستشفيات القطاع العلاجي التابعة لوزارة الصحة، والتي تشمل المستشفيات العامة والمركزية بجميع المحافظات، خاصة التي تضم أقسام النساء والتوليد.

وأوضح أن الخدمة تشمل الولادة الطبيعية وكل ما يرتبط بها من رعاية طبية دون تحميل السيدة أي تكلفة مالية، مؤكدًا أن الهدف من القرار هو إزالة الأعباء الاقتصادية وتشجيع الأسر على اللجوء للولادة الطبيعية بدلًا من القيصرية غير الضرورية.

وأشار عبدالغفار إلى أن جوهر القرار لا يقتصر فقط على تطبيق مفهوم "الولادة الأولى" بشكل حرفي، بل يستهدف بشكل أساسي خفض معدلات القيصريات غير المبررة، لافتًا إلى أن الوزارة منفتحة على كل السياسات التي تحقق هذا الهدف.

وأكد أن الدولة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تحسين صحة الأم والطفل، وتقليل المخاطر المرتبطة بالإفراط في العمليات القيصرية، بما ينعكس إيجابًا على المنظومة الصحية ككل.

واختتم المتحدث باسم وزارة الصحة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة المصرية، وتعزيز مفهوم التدخل الطبي الآمن وفقًا للمعايير الصحية السليمة.