قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلى وسبح قبل الغيبوبة.. لميس الحديدي تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هاني شاكر
وزير البترول من "مستقبل وطن": المنتجات البترولية متوفرة وصيف 2026 آمن
تواجه التزييف العميق.. رد ساخر لـ رئيسة وزراء إيطاليا يُثير جدلًا واسعًا
بعد الجدل حول الجنازة.. هل يطبق QR Code في عزاء هاني شاكر؟| تقرير
شهد أحمد تروي تفاصيل اعتداء خطيبها وتكشف تهديدات وخلافات متصاعدة |فيدية
باريس سان جيرمان يتعادل مع بايرن ميونخ ويتأهل لنهائي دوري الأبطال
انفراجة مرتقبة.. تحركات دبلوماسية باكستانية تقرب واشنطن وطهران من اتفاق محتمل
أخبار التوك شو| أحمد موسى: لا أمان لإسرائيل بعد الضربات على الضاحية الجنوبية وبيروت.. ورئيس هيئة الدواء: نستهدف 3 مليارات دولار صادرات بحلول 2030
اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمراحل التعليمية الثلاث بدمياط
تحركات دبلوماسية متسارعة.. واشنطن تترقب رد طهران وسط مؤشرات على اتفاق قريب
تفاصيل صادمة في واقعة المعصرة.. والد الضحية: 28 طعنة وقطع أوتار اليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

قافلة طبية بجميع التخصصات الطبية بقرية البصارطة بدمياط | شاهد

محافظ دمياط
محافظ دمياط

​في إطار احتفالات محافظة دمياط بعيدها القومي، تفقد  الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط و الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، وعدد من نواب البرلمان بغرفتيه ، القافلة الطبية الشاملة المجانية بالوحدة الصحية بقرية البصارطة

حيث تُعد​ هذه القافلة كنموذج رائد للتعاون المشترك بين جامعة دمياط ومديرية الشئون الصحية بدمياط، بهدف تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

​وتقدم القافلة خدماتها الطبية في تخصصات واسعة ومتنوعة تشمل الرمد والأنف والأذن وأمراض القلب والأمراض العصبية والروماتيزم والتأهيل والعظام، بالإضافة إلى عيادات الأمراض النفسية والباطنة العامة والنساء والأطفال وجراحة المخ والأعصاب والصدر، مع توفير خدمات الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لضمان تقديم تشخيص دقيق للمرضى.

​كما تشمل الفعاليات تواجداً مكثفاً لفرق المبادرات الرئاسية المعنية بصحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وجلسات المشورة الأسرية والدعم الصحي، حيث يشارك فريق متخصص من مديرية الصحة بدمياط في أعمال التثقيف الصحي وتوعية المواطنين للارتقاء بمستوى الصحة العامة في الريف المصري.

​وفي إطار ضمان جودة الخدمة واستمراريتها، سيتم تحويل الحالات الحرجة والتي تستدعي تدخلات طبية متقدمة إلى المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة دمياط لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم بالمجان.

هذا وقد ثمن " محافظ دمياط " جهود الجامعة ومديرية الصحة لاطلاق القافلة لخدمة أبناء القرية والمناطق المجاورة،  فى خطوة تعكس التكاتف لتكامل المنظومة الصحية والحرص على تقديم خدمات طبية تليق بأهالي محافظة دمياط.

وخلال تفقده للقافلة،، التقى " المحافظ " مع أهالي القرية ، واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ، مؤكدًا اهتمام المحافظة بخلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة وتلبية مطالبهم.

اقرأ أيضا:

https://www.elbalad.news/6961662

دمياط محافظ دمياط حسام فوزى قافله طبيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

اكتشافات غاز جديدة ومؤشرات نمو إيجابية.. أخبار سارة من رئيس الحكومة للشعب المصري (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً ومحلياً اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب عالميا.. وهذا سعر عيار 21 في مصر

اسعار باقات الانترنت الارضي

رسمياً من اليوم .. أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة بعد الزيادة

اللواء سمير فرج

العد التنازلي بدأ.. سمير فرج يكشف مفاجئة ستحدث خلال ساعات تضرب أسعار النفط عالميا

لحوم ودواجن

رسميا.. الحكومة: انخفاض أسعار البيض والدواجن والألبان والجبن

فيروس هانتا

بعد وفاة ثلاثة ركاب.. الأمم المتحدة تعلن إصابة جديدة بفيروس هانتا على متن هونديوس

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 4 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

زيادة اسعار باقات الانترنت وكروت الشحن

زيادة من 9 لـ 15٪.. أسعار باقات الانترنت وكروت الشحن بعد قرار القومي للاتصالات

ترشيحاتنا

منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه" بتركيا

تنسيق مصري إماراتي بمنتدى إسطنبول لتوحيد الرؤى قبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

سفارة كوريا

سفارة جمهورية كوريا في مصر تأسر الحواس المصرية بفعاليات K-Food

مونوريل شرق النيل

إقبال كبير من المواطنين على مونوريل شرق النيل تزامنا مع تشغيل مرحلته الأولى

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم البط؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات بالعسل؟

أسعار كيا برايد موديل 2000 المستعملة في مصر

كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏
كيا برايد موديل 2000‏

وصلة رقص على المسرح.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف
بوصلة رقص على المسرح..هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت شفاف

فيديو

الشهيد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب أول إبراهيم عبد الشافي الوليلي| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد