قافلة طبية بجميع التخصصات الطبية بقرية البصارطة بدمياط | شاهد

​في إطار احتفالات محافظة دمياط بعيدها القومي، تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، يرافقه الدكتور محمد فوزى نائب محافظ دمياط و الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، وعدد من نواب البرلمان بغرفتيه ، القافلة الطبية الشاملة المجانية بالوحدة الصحية بقرية البصارطة

حيث تُعد​ هذه القافلة كنموذج رائد للتعاون المشترك بين جامعة دمياط ومديرية الشئون الصحية بدمياط، بهدف تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والتنفيذية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

​وتقدم القافلة خدماتها الطبية في تخصصات واسعة ومتنوعة تشمل الرمد والأنف والأذن وأمراض القلب والأمراض العصبية والروماتيزم والتأهيل والعظام، بالإضافة إلى عيادات الأمراض النفسية والباطنة العامة والنساء والأطفال وجراحة المخ والأعصاب والصدر، مع توفير خدمات الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة لضمان تقديم تشخيص دقيق للمرضى.

​كما تشمل الفعاليات تواجداً مكثفاً لفرق المبادرات الرئاسية المعنية بصحة المرأة والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، إلى جانب خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وجلسات المشورة الأسرية والدعم الصحي، حيث يشارك فريق متخصص من مديرية الصحة بدمياط في أعمال التثقيف الصحي وتوعية المواطنين للارتقاء بمستوى الصحة العامة في الريف المصري.

​وفي إطار ضمان جودة الخدمة واستمراريتها، سيتم تحويل الحالات الحرجة والتي تستدعي تدخلات طبية متقدمة إلى المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة دمياط لاستكمال الفحوصات وتلقي العلاج اللازم بالمجان.

هذا وقد ثمن " محافظ دمياط " جهود الجامعة ومديرية الصحة لاطلاق القافلة لخدمة أبناء القرية والمناطق المجاورة، فى خطوة تعكس التكاتف لتكامل المنظومة الصحية والحرص على تقديم خدمات طبية تليق بأهالي محافظة دمياط.

وخلال تفقده للقافلة،، التقى " المحافظ " مع أهالي القرية ، واستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم ، مؤكدًا اهتمام المحافظة بخلق قنوات مباشرة للتواصل مع أهالي المحافظة وتلبية مطالبهم.

