ناقد رياضي: أخطاء التحكيم في الدوري غير متعمدة.. وكل الفرق استفادت

قال جمال الزهيري، الناقد الرياضي، إن الأخطاء التحكيمية هذا الموسم في الدوري غير متعمدة، وجميع الفرق استفادت من التحكيم.

وأوضح الزهيري، خلال لقائه مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» عبر قناة صدى البلد، أن وجود بيراميدز مكسب للكرة المصرية، إذ يمتلك لاعبين كبار، وأصبح ينافس قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأتم جمال الزهيري، إدارة الأهلي تعاقدت مع صفقات مميزة، ولكن ظهروا بمستوى غير جيد هذا الموسم، ولابد أن يتعاقد الأهلي مع مدرب عالمي ذو خبرات، ويجب أن يكون متواجدًا قبل التعاقد مع صفقات ومش مدرب مشروع.