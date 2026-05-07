بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

أثارت الإعلامية وملكة الجمال السابقة فرح شعبان تفاعلًا واسعًا بين متابعيها بعد ظهورها الاخير بالدبلة بعد إعلان إنفصالها الرسمى من زوجها البلوجر على غزلان عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتألقت فرح شعبان بإطلالة انيقة و تعمدت على ظهورها مرتدية دبلة الزواج و هو ما اثار الجدل حولها .

وظهرت فرح شعبان بإطلالة أنيقة وراقية بفستان قصير فوق الركبة جاء بتصميم يجمع بين الفخامة والعصرية.



رسالة تفاؤل من فرح شعبان لمتابعيها بعد إنفصالها من على غزلان

وقالت فرح شعبان في تعليقها: "الحمد لله دائمًا وأبدًا، مش كل خسارة بتبقى نهاية… فيه بداية هتعرفك طريقك الحقيقي. لما تختاري نفسك، كل حاجة بتبدأ تختلف."، وهي الكلمات التي لاقت دعمًا كبيرًا من جمهورها الذين أشادوا برسالتها الإيجابية.