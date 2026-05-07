الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

كريم عاطف

في خطوة تعكس طموح الصناعة الإماراتية، كشفت شركة 2K عن نموذجها الاختباري “01X” ضمن فعاليات “صنع في الإمارات 2026”، لتقدم من خلاله سيارة “الذيب” كواحدة من أبرز المشاريع التي تستهدف إعادة صياغة مفهوم سيارات الدفع الرباعي بما يتناسب مع طبيعة المنطقة واحتياجات مستخدميها.

المشروع لا يعتمد على تعديل سيارات عالمية جاهزة، بل ينطلق من فكرة تطوير مركبة صممت خصيصا لبيئة الخليج، سواء من حيث التضاريس الصحراوية أو الظروف المناخية القاسية، ما يمنح “الذيب” هوية مستقلة تجمع بين الطابع المحلي والقدرات العملية.

وتعكس فلسفة تطوير السيارة فهما عميقا لطبيعة الاستخدام في المنطقة، حيث لا تعد المركبة مجرد وسيلة تنقل، بل عنصر أساسي في أسلوب الحياة، خاصة في الرحلات الصحراوية والتجمعات العائلية، وهو ما دفع الشركة للتركيز على تقديم تجربة متكاملة تلائم الاستخدامات اليومية والأنشطة الخارجية.

على مستوى التصميم، تأتي “الذيب” بهيكل صندوقي صلب مع ارتفاع واضح عن سطح الأرض، إلى جانب رفارف عريضة وأقواس عجلات بارزة تعزز من جاهزيتها للطرق الوعرة، وتحمل السيارة هوية بصرية مميزة عبر شعار مستوحى من كتابة كلمة “ذيب” بالأسلوب العربي القديم غير المنقوط، في إشارة واضحة إلى ارتباطها بالتراث.

كما زودت بتجهيزات عملية مثل رف سقف، وإضاءة علوية، وكشافات إضافية، ما يعزز من قدراتها في البيئات القاسية والاستخدامات المغامِرة.

من الناحية الميكانيكية، تستهدف “الذيب” تقديم أداء قوي عبر منظومة هجينة قابلة للشحن، تجمع بين محرك تيربو سعة 2.0 لتر وقوة إجمالية تصل إلى 550 حصانا، مع عزم دوران يبلغ نحو 760 نيوتن متر، وهو ما يمنحها قدرة عالية على التعامل مع الرمال والصخور، إلى جانب تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

وتوفر السيارة 13 وضعية قيادة مختلفة، تشمل أوضاعا مخصصة للرمال والصخور والمياه والزحف، لتمنح السائق مرونة كاملة في التعامل مع مختلف التضاريس.

وطرحت “الذيب” بثلاث فئات، حيث تقدم الفئة الأساسية التصميم العام، بينما تضيف فئة “Lux” لمسات أكثر فخامة مثل العناصر المطلية بلون الهيكل، في حين تستهدف فئة “Sport” عشاق المغامرات، مع تجهيزات إضافية تشمل حامل سقف، وإضاءة LED، وفتحة سحب هواء “سنوركل”، إلى جانب إطارات مخصصة لجميع أنواع الطرق.

