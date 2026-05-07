ما بين الحمى والعناية المركزة.. معلومات خطيرة لمرضى فيروس هانتا

فيروس هانتا مرض ينتقل عن طريق القوارض، قد حظي باهتمام عالمي واسع النطاق نظرًا لسرعة انتشاره وارتفاع معدل الوفيات الناجمة عنه في حال عدم علاجه فورًا. ورغم عدم وجود حالات إصابة حاليًا في أغلب الدول، يؤكد الخبراء على أهمية فهم كيفية تطور هذا المرض، وكيفية التعرف على علاماته التحذيرية المبكرة، وذلك للاستعداد الأمثل لأي طارئ.

ما هو فيروس هانتا؟



يشير فيروس هانتا إلى مجموعة من الفيروسات التي تنتشر بشكل أساسي عن طريق ملامسة القوارض المصابة، أو بولها، أو برازها، أو لعابها. ويُصاب البشر عادةً بالعدوى عن طريق استنشاق جزيئات الفيروس التي تنتشر في الهواء عند تحريك المناطق الملوثة، كما هو الحال أثناء الكنس أو التنظيف.

غالباً ما تشبه الأعراض الأولية لعدوى فيروس هانتا الأمراض الفيروسية الشائعة، مما يجعل الكشف المبكر عنها أمراً صعباً. وتشمل هذه الأعراض ما يلي:

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وقشعريرة

صداع

آلام في العضلات، خاصة في الظهر والساقين

إرهاق

في هذه المرحلة، يتجاهل الكثيرون المرض باعتباره إنفلونزا موسمية أو عدوى بسيطة. ومع ذلك، يكمن الخطر هنا - لأن فيروس هانتا قد يتفاقم بسرعة.

المنعطف الخطير.. ضيق التنفس



بحسب الأطباء، قد يُصاب بعض المرضى، خلال 3 إلى 7 أيام من ظهور الأعراض الأولية، بحالة خطيرة تُعرف باسم متلازمة هانتا فيروس الرئوية. تتميز هذه المرحلة بضيق التنفس، والسعال المستمر، والشعور بضيق في الصدر، وسرعة ضربات القلب.

يبدأ السائل بالتراكم في الرئتين، مما يزيد من صعوبة التنفس. غالبًا ما يحتاج المرضى إلى دخول المستشفى، وفي الحالات الشديدة، يصبح من الضروري إدخالهم إلى وحدة العناية المركزة.

لماذا يتطور فيروس هانتا بهذه السرعة؟



يُحفز فيروس هانتا استجابة مناعية شديدة في الجسم،وبدلاً من إتلاف الأنسجة مباشرةً، يتسبب الفيروس في تسرب السوائل من الأوعية الدموية، وخاصةً في الرئتين. يؤدي هذا إلى فشل تنفسي مفاجئ، وهو ما يُفسر التدهور السريع الذي يُلاحظ على المرضى.

على الرغم من أن عدوى فيروس هانتا نادرة نسبيًا، إلا أن بعض الفئات أكثر عرضةً للإصابة:

الأشخاص الذين يعيشون في مناطق موبوءة بالقوارض

المزارعون والعاملون في القطاع الزراعي

المُخيمون والمتنزهون الذين يتعرضون للبيئات الريفية

الأفراد الذين يُنظفون الأماكن المغلقة أو سيئة التهوية

في دول مثل الهند، تُعد الحالات غير شائعة ولكنها ليست مستحيلة، خاصةً في المناطق التي تعاني من سوء الصرف الصحي أو انتشار القوارض بكثرة.

أفضل وسيلة للوقاية من فيروس هانتا

لا يوجد حاليًا علاج محدد أو لقاح متوفر على نطاق واسع لفيروس هانتا، مما يجعل الوقاية أمرًا بالغ الأهمية. إليك أهم إجراءات السلامة:

تجنب كنس أو شفط فضلات القوارض؛ استخدم بخاخات مطهرة بدلًا من ذلك.

ارتدِ قفازات وأقنعة عند تنظيف المناطق التي يُحتمل تلوثها.

أغلق مداخل المنازل لمنع انتشار القوارض.

خزّن الطعام بشكل آمن لتجنب جذب القوارض.

إذا شعرت بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا مصحوبة بصعوبة في التنفس، خاصةً بعد التعرض المحتمل للقوارض، فاطلب العناية الطبية فورًا. يمكن للرعاية الداعمة المبكرة أن تُحسّن بشكل كبير من فرص النجاة.

قد يبدأ فيروس هانتا بارتفاع طفيف في درجة الحرارة، لكن قدرته على التطور بسرعة إلى مرض خطير تجعله مصدر قلق صحي بالغ. الوعي والتشخيص المبكر والإجراءات الوقائية هي مفاتيح السلامة. من خلال فهم تطور هذا الفيروس، يمكن للأفراد التصرف بسرعة والحد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة.

المصدر: timesnownews