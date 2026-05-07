التواء المبابيض.. هل يشكل خطرا محتملا عليكِ؟

متلازمة تكيس المبايض مرض شائع يصيب العديد من النساء، قد يُسبب عدم انتظام الدورة الشهرية، وزيادة الوزن، وحب الشباب، لذا انتبهي؛ الإفراط في تناول الأطعمة التي تسبب الالتهاب قد يزيد من حدة أعراض متلازمة تكيس المبايض، ويرفع خطر الإصابة بأمراض أخرى شائعة لدى المصابين بها، مثل أمراض القلب.

التواء المبيض (Ovarian torsion) هو حالة طبية طارئة يحدث فيها التفاف المبيض حول نفسه أو حول الأربطة التي تثبته، مما يقطع أو يقلل تدفق الدم إليه.

الأعراض التى تكشف التواء المبيض..

الأعراض غالبًا تكون مفاجئة وشديدة، وأهمها:

ألم حاد ومفاجئ في أسفل البطن (غالبًا جهة واحدة)

ألم قد يمتد إلى الظهر أو الفخذ

غثيان أو تقيؤ

انتفاخ أو إحساس بالضغط في البطن

أحيانًا حمى خفيفة

ألم يزداد مع الحركة

الأسباب وعوامل الخطر

التواء المبيض يحدث غالبًا بسبب وجود شيء يجعل المبيض أكثر حركة أو ثقلاً، مثل:

-وجود كيس على المبيض (Ovarian cyst) وهو السبب الأكثر شيوعًا

-تضخم المبيض (بسبب تكيسات أو أورام حميدة غالبًا)

-الحمل (في بعض الحالات المبكرة)

-تحفيز المبيض في علاجات الخصوبة

-تشوهات خلقية في الأربطة التي تثبت المبيض

لماذا تعتبر حالة خطيرة؟

لأن انقطاع الدم عن المبيض لفترة طويلة قد يؤدي إلى تلفه إذا لم يُعالج بسرعة.

المصدر ديلى ميرور