الحكومة: 45% طاقة متجددة بحلول 2028..ونائب: هناك تطور غير مسبوق فيها

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء إن الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعي في مصر سوف يقلل من فاتورة الاستيراد ويحقق الاكتفاء الذاتي من البترول .

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على زيادة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لافتا إلى ان الحكومة وضعت مستهدف الوصول إلى 45% من الطاقة المتجددة في عام 2028 بدلا من 2030، مشيرا الى ان خلال العامين المقبلين سوف يدخل الخدمة عدد من مشروعات الطاقة الجديدة.

وأضاف رئيس الوزراء أن صناعة منتجات الطاقة المتجددة في مصر لمواكبة العمل بالطاقة الجديدة مشيرا الى أن سوف يتم تشغيل عدد من القطاعات بالطاقة الجديدة والمتجددة.

تطور غير مسبوق في طاقة الرياح

ومن جانبه قال النائب طلعت السويدي ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ، إن الطاقة المتجددة هي أي نوع طاقة تخرج إنتاج كهرباء بدون وضع وقود لها ، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وهي التي نراها على الطرق أثناء السفر وهي المراوح ، حيث حدث تطور غير مسبوق في طاقة الرياح.

وأشار السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أول مشروع قامت مصر بإنشاءه في طاقة الرياح منذ 15 عام ، حيث كانت المروحة الواحدة تبدأ بـ 300 ميجا وات ثم وصلت إلى 500 ميجا وات ، وحينما وصلت إلى 1 ميجا وات، قولنا أنها أرقام مذهلة ، كما أن آخر مشروع افتتحه مصر بشأن طاقة الرياح كان بـ3.5 ميجا وات لكل مروحة ، والجديد هو أن ستصل المروحة الواحدة إلى 7.5 ميجا وات.

وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أنه لن نصل إلى أحدث شيىء في التكنولوجيا لأنها تتغير سنويا ، وبالتالي ليس من المنطقي حينما تتغير التكنولوجيا نلغي القديم ونستبدله بالجديد ، ولكننا مع التكنولوجيا الحديثة ونعود لكي نجدد من الجديد.