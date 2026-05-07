الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وداعا للناموس.. 5 حلول منزلية آمنة بمكونات من مطبخك

ولاء عادل

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال مواسم عديدة من العام، تزداد معاناة الأسر من انتشار الناموس داخل المنازل، خاصة في فترات المساء والنوم. ورغم اعتماد البعض على المبيدات الحشرية، إلا أن كثيرين أصبحوا يفضلون الحلول الطبيعية الآمنة التي تساعد في التخلص من الحشرات دون التأثير على الصحة أو التسبب في روائح كيميائية مزعجة.

وبحسب ما أورده موقع “pci-hicare”، توجد مجموعة من الطرق المنزلية البسيطة التي تعتمد على مكونات متوفرة في أغلب المطابخ، ويمكن أن تساعد بفاعلية في تقليل وجود الناموس داخل المنزل.

الليمون والقرنفل

يأتي مزيج الليمون والقرنفل ضمن أكثر الوسائل الطبيعية شيوعًا لطرد الناموس، حيث يتم تقسيم حبة الليمون إلى نصفين ثم تثبيت حبات القرنفل بداخلها. وتنتج عن هذا الخليط رائحة قوية تنفر منها الحشرات، بينما تمنح المكان رائحة منعشة ومريحة.

ويفضل وضعه بالقرب من النوافذ أو في غرف النوم للحصول على أفضل نتيجة.

خل التفاح

يتميز خل التفاح برائحته النفاذة التي تساعد على إبعاد الناموس، ويمكن استخدامه بوضع كمية صغيرة داخل وعاء مفتوح أو خلطه بالماء واستخدامه كرذاذ في أركان الغرفة.

وتعتبر هذه الطريقة من الحلول المنزلية السريعة التي يلجأ إليها كثيرون لتقليل انتشار الحشرات دون استخدام مبيدات.

الزيوت العطرية

تلعب الزيوت الطبيعية مثل زيت النعناع واللافندر والأوكالبتوس دورًا فعالًا في طرد الناموس، بفضل الروائح القوية التي لا تتحملها الحشرات.

ويمكن استخدام هذه الزيوت عبر إضافة بضع قطرات إلى الماء داخل بخاخ، ثم رشها في الغرف أو تشغيلها باستخدام أجهزة التعطير المنزلية.

القهوة المحروقة

تعد القهوة المحروقة من الوسائل التقليدية المتداولة في بعض المنازل، حيث يتم حرق كمية بسيطة من البن المطحون داخل وعاء مناسب، فينتج دخان خفيف يساعد في إبعاد الناموس عن المكان.

ويُنصح باستخدام هذه الطريقة في أماكن جيدة التهوية مع الحرص على السلامة أثناء إشعال القهوة.

الثوم

يُعرف الثوم بقدرته على طرد العديد من الحشرات بسبب رائحته القوية، ويمكن الاستفادة منه بوضع فصوص في زوايا الغرفة أو استخدام ماء الثوم المخفف كرذاذ طبيعي داخل المنزل.

ويؤكد متخصصون أن الاعتماد على الطرق الطبيعية قد يكون فعالًا في تقليل انتشار الناموس، خاصة مع الاهتمام بتهوية المنزل والتخلص من أي مياه راكدة تساعد على تكاثر الحشرات.

