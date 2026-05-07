الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سفيرة رومانيا: نولى اهتماما خاصا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

سفيرة رومانيا بالقاهرة : وفد غرفة بوخارست للتجارة والصناعة بحث سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات
أكدت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين أن زيارة رئيس غرفة بوخارست للتجارة والصناعة ورئيس محلس الأعمال الروماني المصري ايوليو ستوكلوسا لمصر خلال الفترة من 3 إلي 7 مايو الجاري حققت نجاحا ،

 حيث تناولت سبل تنشيط مجلس الأعمال الروماني المصري وتعزيز آليات الدعم المؤسسي لقطاعات الأعمال في كلا البلدين.. مشيرة إلي أن الدورة الجديدة للجنة الاقتصادية المشتركة، التي من المقرر عقدها في مصر هذا العام، سوف تناقش أفضل الفرص لتحقيق النتائج لهذا النمط من التعاون بين الشركات.

وأضافت في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم / الخميس / أن اجتماع مجلس الأعمال المصري الروماني ناقش سبل دعم التعاون في القطاعات الرئيسية ذات إمكانات تعاون عالية مثل الطاقة، والزراعة، وصناعة السيارات، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية ، مؤكدة علي أهمية الموقع الاستراتيجي لرومانيا كبوابة إلى سوق الاتحاد الأوروبي، ودور مصر المتنامي كمركز إقليمي يربط بين أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

وأفادت بأن رومانيا تولي اهتماما خاصا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تُعدّ من أكثر مشروعات التنمية الاقتصادية طموحًا في مصر و قد عرض الجانب المصري فرص الاستثمار التي توفرها المناطق الحرة الخمس عشرة العاملة حاليًا ضمن المنطقة حيث تتمتع دول مثل الصين والهند وتركيا بحضور صناعي قوي ، فضلا عن ذلك تناولت المناقشات إمكانية تطوير وجود اقتصادي وصناعي روماني مستقبلي في منطقة السويس، بما في ذلك تنظيم وفد استكشافي مستقبلي لتقييم فرص الاستثمار الملموسة والظروف التشغيلية.

وقالت إن الوفد الروماني قام بزيارة لمجلس تصدير الكيماويات والأسمدة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعي الكيماويات والأسمدة، بما في ذلك الفرص المتعلقة بالفوسفات - وهو مورد استراتيجي لمصر - والدور المحتمل لرومانيا كبوابة إلى الأسواق الأوروبية.. مشيرة إلي الأهمية الاستراتيجية لميناء كونستانتا بالنسبة لميناء الإسكندرية، وذلك في إطار الربط اللوجستي والتجاري الأوسع.

وأضافت أن الوفد الروماني بحث خلال لقائه مع ممثلي مجلس تصدير الأثاث المصري لمناقشة فرص التعاون في صناعات معالجة الأخشاب والأثاث ..وقد أكد الجانب المصري على أهمية رومانيا كمورد للأخشاب عالية الجودة المستخدمة في صناعة الأثاث والبناء فضلا عن لقائه مع مجلس تصدير المنتجات الزراعية حيث تم التأكيد على التكامل القوي بين القطاعين الزراعيين الروماني والمصري، بالإضافة إلى فرص الشراكات التجارية، ونقل التكنولوجيا، والتعاون اللوجستي، وتوسيع السوق.

سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين رئيس غرفة بوخارست للتجارة والصناعة ورئيس محلس الأعمال الروماني المصري ايوليو ستوكلوسا تنشيط مجلس الأعمال الروماني المصري تعزيز آليات الدعم المؤسسي لقطاعات الأعمال

