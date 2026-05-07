الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
«العمال الرقميون».. الذكاء الاصطناعي يقود مرحلة جديدة في عالم الأعمال

منار عبد العظيم

أكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن العالم يشهد حاليًا تحولًا كبيرًا نحو مرحلة تعتمد على "العمال الرقميين" أو مساعدي الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هذا التطور لم يعد مجرد استخدام للتكنولوجيا، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في إدارة تفاصيل الحياة اليومية والعمليات المختلفة.

سوق مساعدي الذكاء الاصطناعي ينمو بمعدلات ضخمة

أوضح عزام خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز أن حجم سوق مساعدي الذكاء الاصطناعي يقدر حاليًا بنحو 10 مليارات دولار، متوقعًا أن يصل إلى:

  • 50 مليار دولار خلال خمس سنوات
  • 200 مليار دولار خلال عشر سنوات

وهو ما يعكس التوسع الكبير والاهتمام العالمي بهذا المجال.

استخدامات الذكاء الاصطناعي «فوق الخيال»

أشار خبير التكنولوجيا إلى أن مساعدي الذكاء الاصطناعي قادرون على إدارة أعمال برمجية كاملة، تشمل:

  • كتابة الأكواد البرمجية
  • إعداد التوثيق الفني
  • اختبار البرامج
  • تصميم واجهات المستخدم
  • إعداد أدلة الاستخدام

وأضاف أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي امتدت لتشمل إدارة المشروعات والعمليات وخدمة العملاء في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذا التحول يمثل تغييرًا جذريًا في طبيعة العمل والإنتاج.

المنافسة العالمية على الذكاء الاصطناعي

لفت عزام إلى أن المنافسة العالمية في هذا القطاع محتدمة بين الشركات التكنولوجية الكبرى والشركات الناشئة، حيث تضخ كل شركة استثمارات بمئات المليارات من الدولارات للاستفادة من العوائد الاقتصادية الضخمة المتوقعة.

وأشار إلى أن بعض الشركات الناشئة حققت قفزات هائلة في قيمتها السوقية خلال سنوات قليلة نتيجة توسعها السريع في استخدامات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الاستثمار المستمر لمواجهة التحديات

أكد محمد عزام أن الاستثمارات المستمرة في تطوير الذكاء الاصطناعي تهدف لتقديم خدمات أكثر تطورًا للمستخدمين، مع استمرار الجهود لمواجهة المخاطر والتحديات المرتبطة باستخدام هذه التقنيات خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

