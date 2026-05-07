ننشر جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع القادم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد المناقشة مقدمة من النائب أحمد العوضى وكيل المجلس، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، الاستيضاح سياسة الحكومة بشأن " الإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية.

وأيضا طلب مناقشة من النائبة ولاء هرماس، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تأمين امتحانات الثانوية العامة للحد من ظاهرة الغش الجماعي،و النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات المصرية ومدى جاهزيتها في ظل تزايد الرحلات الدولية والركاب، خاصة مطار سفنكس الدولي ،والنائب ايهاب زكريا، وأكثر من عشرين عضواً من السادة الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير شركة مصر للطيران الناقل الوطني الجمهورية مصر العربية لتعزيز تنافسيتها.

وايضا تقارير اللجان - تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن:

الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد وجيه عبد الله محمد، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لكل من المنطقة البحرية بقرية مستناد، المنطقة الغربية بقرية

محلتصا، قرية جزيرة نكلا، قرية الدفراوي بمركز شبراخيت محافظة البحيرة".

الاقتراح برغبة المقدم من النائب عادل عبد العظيم عبد الحافظ، بشأن دعم وتطوير مقر خدمات الغاز الطبيعي بمركز أبوتيج - محافظة أسيوط".

الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد محمد سعيد حسن، بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة أبو خليل و ۱۷ قرية تابعة لمدينة فاقوس - محافظة الشرقية .