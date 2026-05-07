محافظ جنوب سيناء يناقش السردية البصرية لمدينة سانت كاترين «التجلي الأعظم»

عقد محافظ جنوب سيناء، الأستاذ الدكتور إسماعيل كمال اجتماعًا بقاعة المجلس التنفيذي بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور رئيس جامعة الملك سلمان الدولية الأستاذ الدكتور أشرف سعد، ونائب المحافظ الدكتورة إيناس سمير ورئيس مجلس مدينة سانت كاترين مبروك الغمريني، ورئيس فرع الجامعة بشرم الشيخ الدكتور تامر عباس، إلى جانب فريق عمل مركز الهوية والتصميم التابع للجامعة.

تناول الاجتماع مناقشة مقترح السردية البصرية لمدينة سانت كاترين «مدينة التجلي الأعظم»، في إطار دعم مكانتها السياحية والثقافية على المستويين المحلي والدولي، وبما يتماشى مع رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها المدينة.

وشهد اللقاء استعراض عدد من المحاور الرئيسية، من بينها تصميم هوية بصرية تحمل طابعًا حضاريًا يعكس البعد الروحي والتاريخي للمدينة، إلى جانب تطوير هوية سياحية متكاملة، وابتكار شعار خاص بمشروع «التجلي الأعظم» يعبر عن رمزيته، فضلًا عن العمل على ابتكار تنميط زخرفي مميز مستوحى من روح المكان وتراثه الفريد.

كما تم بحث إعداد أنظمة حديثة للتوجيه والإرشاد داخل المدينة، إلى جانب مقترح إنشاء تطبيق إلكتروني للخريطة السياحية يتيح للزائرين التعرف على المزارات والخدمات بسهولة، بما يسهم في تحسين تجربة السائح.

وناقش الاجتماع سبل تسويق المنتجات البدوية وتعزيز حضورها كأحد عناصر الهوية الثقافية، مع التأكيد على أهمية إشراك أبناء البدو في عمليات التسويق، بما يسهم في الحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال الجديدة بصورة مبتكرة.

وتطرق اللقاء إلى آليات إطلاق حملة تسويقية متكاملة تسبق افتتاح المشروع، تستهدف الترويج لمدينة سانت كاترين وتحفيز قرار السفر إليها، من خلال إبراز ما تتمتع به من مقومات سياحية وروحانية فريدة.

كما استعرض فريق عمل مركز الهوية والتصميم عددًا من النماذج التطبيقية المرتبطة بالهوية البصرية، شملت بعض الأواني التقليدية والملابس البدوية، إلى جانب نماذج من أغلفة المنتجات، وذلك في إطار توضيح كيفية توظيف العناصر التراثية في تصميمات معاصرة تدعم الهوية المحلية.

كما تم التطرق إلى دراسة اقتراح تصميم خط بصري خاص بمحافظة جنوب سيناء، سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، بما يعزز الهوية المؤسسية للمحافظة، بالإضافة إلى إعداد تصور متكامل لتطوير ميادين مدن المحافظة بما يتناسب مع طبيعتها الجبلية والتراثية، مع الاستفادة من الخصوصية البيئية والثقافية لكل مدينة.

وفي هذا السياق، تم استعراض تصور مبدئي لتصميم أحد الميادين بمدينة طور سيناء، مستلهمًا من رمزية ذكر «الطور» في القرآن الكريم، بما يعكس البعد الديني والتاريخي للمكان.

وفي ختام اللقاء، أشاد محافظ جنوب سيناء بالدور المتميز الذي تقوم به جامعة الملك سلمان الدولية، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في إعداد رؤى علمية حديثة تدعم جهود التنمية بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بإجراء مقارنة بين الشعار الحالي للمحافظة ومقترح تصميم شعار جديد يعبر عن مدن جنوب سيناء التسع، مع مراعاة أن يكون الشعار ديناميكيًا وقابلًا للتطوير بما يتناسب مع طبيعة كل مدينة أو فعالية، بما يسهم في بناء هوية بصرية متكاملة تعكس التنوع الثقافي والسياحي للمحافظة.

وأكد المحافظ كذلك على المكانة الكبيرة التي تحظى بها مدينة سانت كاترين، باعتبارها أحد أهم المقاصد السياحية الروحانية في العالم، وواجهة حضارية تعكس تاريخ مصر العريق وتنوعه الثقافي.