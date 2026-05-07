أسرار إصابة نتنياهو بالسرطان.. القضاء الإسرائيلي يفتح الملف الشائك ويكشف السجلات الطبية

أمرت محكمة المقاطعة المركزية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقديم سجلاته الطبية إلى المحكمة، بما في ذلك تفاصيل سرطان البروستاتا الذي عولج منه مؤخراً، ومتى تم تشخيصه لأول مرة.

وأصدر القاضي مناحيم مزراحي الأمر في سياق دعوى التشهير التي رفعها نتنياهو ضد الصحفيين أوري مسغاف وبن كاسبيت، والناقد البارز لنتنياهو غونين بن يتسحاق، بسبب تأكيدهم علنًا في عام 2024 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان يعاني من مرض خطير.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدم مسغاف طلبًا إلى المحكمة لاستدعاء رئيس الطاقم الطبي لنتنياهو، الدكتور تسفي بيركوفيتز، ورئيس الفريق الطبي الذي عالج سرطان البروستاتا لديه، البروفيسور آرون بوبوفتزر، للإدلاء بشهادتهما في قضية التشهير، بعد أن كشف نتنياهو الشهر الماضي لأول مرة أنه تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا وعلاجه منه.

وأصدر القاضي مزراحي حكماً يقضي بضرورة تقديم نتنياهو لسجلاته الطبية المحدثة إلى المحكمة. وسيتم إغلاق الملف ولن يُنشر للعموم، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.



يأمر القاضي بيركوفيتز بكتابة رسالة موقعة لتقديمها مع الملف الطبي تفيد بأن الملف يقدم سرداً محدثاً لحالة نتنياهو الصحية والطبية، ويتضمن تفاصيل عن "الوقت الذي تم فيه اكتشاف سرطان البروستاتا لدى المدعي".

يتعين على نتنياهو تقديم السجلات الطبية بحلول 13 مايو.

ويضيف مزراحي أنه بمجرد أن يدلي نتنياهو بشهادته في القضية، سيقرر ما إذا كان سيستدعي بيركوفيتز وبوبوفتزر للإدلاء بشهادتهما في المحكمة.