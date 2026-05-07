قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تناول البطيخ يسبب التسمم الغذائي؟
رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تتفقد معامل الفرع بميناء دمياط
حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يعكس قوة التحالف الاستراتيجي
اليوم.. أولى مباريات نهائي دوري السوبر للسيدات بين الأهلي وسبورتنج
تعليم الدقهلية تكشف مفاجأة عن واقعة تمزيق الكتب
اقتراح برغبة لإنشاء محطة معالجة قبل تصريف مياه مصرف عمر بيه إلى نهر النيل بالغربية
مؤسسات الأسرى الفلسطينية: أكثر من 9400 أسير ومُعتقل في سجون الاحتلال حتى بداية مايو
إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي والسفن عالقة منذ أشهر.. خبير يوضح
اليابان تؤكد استعدادها للتدخل في أسواق العُملات لدعم الين وسط ترقب لمباحثات مع واشنطن
التنسيقية: لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يجسد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,628 شهيدًا
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ .. الأزهر للفتوى يُجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

محمد فريد: 60 مليون دولار تبادل تجاري مع بيلاروسيا ودعوة لتوسيع التصنيع المشترك

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

 ألقى الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كلمة رئيسية في افتتاح الدورة الثامنة للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة المنعقدة في العاصمة مينسك، مؤكدًا أن الاجتماعات تمثل منصة محورية لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
 

وأشار الوزير إلى أن العلاقات المصرية البيلاروسية شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بالزيارات رفيعة المستوى المتبادلة، بما في ذلك زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بيلاروسيا عام 2019، وزيارة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو إلى مصر عام 2020، إلى جانب زيارات متتالية لوفود رسمية خلال عامي 2024 و2025، وهو ما يعكس قوة العلاقات السياسية وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الاقتصادي.
كما أوضح أن اجتماعات الدورة الحالية تناولت عددًا واسعًا من مجالات التعاون، شملت التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة وتخزين الحبوب والتعاون المالي والجمارك والبحث العلمي والتكنولوجيا والتعليم العالي والاتصالات والسياحة، مؤكدًا أن ذلك يعكس اتساع قاعدة التعاون بين البلدين.
 

تبادل تجاري محدود
 

أكد الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 60 مليون دولار في عام 2025، مشيرًا إلى أنه لا يعكس الإمكانات الحقيقية ولا عمق العلاقات الثنائية، داعيًا إلى العمل على مضاعفته خلال المرحلة المقبلة.
 

فرص تصديرية
 

واستعرض الدكتور فريد فرص زيادة الصادرات المصرية إلى السوق البيلاروسي، والتي تشمل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، والأسماك، والزيوت العطرية، ومستحضرات التجميل، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمفروشات والسجاد، والمنتجات البلاستيكية، إضافة إلى المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وفي المقابل، أشار إلى الفرص المتاحة أمام المنتجات البيلاروسية في السوق المصري، ومنها الكتان ومنتجات الألبان والجرارات والشاحنات والأخشاب، مؤكدًا أن مصر تمثل بوابة رئيسية للوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية.
 

شراكة صناعية
 

وأكد الوزير أن العلاقات بين البلدين تمتلك قاعدة قوية في مجالات الصناعات الثقيلة والآلات والزراعة، مشددًا على أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة تقوم على التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا بدلًا من التبادل التجاري التقليدي.
ودعا الشركات البيلاروسية إلى التوسع في السوق المصري عبر شراكات إنتاجية واستثمارية، مستفيدة من الحوافز الاستثمارية والاتفاقيات التجارية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.
 

إصلاحات اقتصادية
 

وأشار إلى أن مصر نفذت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات تشريعية ومؤسسية أسهمت في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير إجراءات تأسيس الشركات وتقليل الوقت والتكلفة، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.
 

قطاعات واعدة
 

وتناول الوزير عددًا من القطاعات ذات الأولوية للتعاون المستقبلي، من بينها الأمن الغذائي والميكنة الزراعية من خلال إنشاء خطوط إنتاج وتوطين تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية داخل مصر، إلى جانب التعاون في الصناعات الدوائية عبر إنشاء منطقة تصنيع دوائي مشتركة تستهدف السوق الأفريقي.
كما أشار إلى قطاع السياحة باعتباره أحد المجالات الواعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التدفقات السياحية المتبادلة بين البلدين.
 

آفاق مستقبلية
 

واختتم الدكتور محمد فريد كلمته بالتأكيد على أهمية الأطر المؤسسية القائمة بين البلدين، وفي مقدمتها مجلس الأعمال المشترك وفريق العمل المعني بالتعاون الصناعي، مشيرًا إلى أن مخرجات الدورة الثامنة ستسهم في دفع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أوسع من التكامل والشراكة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.
كما توجه بالشكر إلى وزير مكافحة الاحتكار والتجارة البيلاروسي وحكومة جمهورية بيلاروسيا على حسن الاستقبال وتنظيم أعمال اللجنة في العاصمة مينسك.

نقل الخبرات البيلاروسية التعاون التجارى البيلاروسي التبادل التجارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

الاهلي

حقيقة أزمة حسين الشحات ومروان عطية داخل الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

الصناعة: الصحة في قلب التنمية.. قافلة طبية شاملة تخدم 400 عامل بـ 6 أكتوبر

صادرات

إلغاء الرسوم الصينية يعيد رسم خريطة التجارة الأفريقية.. ومصر تترقب دور البوابة الإقليمية للأسواق العالمية

جانب من الاجتماع

وزير الاستثمار يفتح قنوات مباشرة بين الشركات المصرية والبيلاروسية لدعم الشراكات الصناعية

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد