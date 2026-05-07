قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يجري زيارة أخوية إلى دولة الإمارات العربية
الجناح المصري يعود إلى سوق الأفلام في مهرجان كان 2026
تهديد بالانسحاب .. إيران تضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل مونديال 2026
الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا
صحة قنا: إصدر 37 قرار غلق خلال مرور العلاج الحر على 222 منشأة طبية
أول تعليق من حماس على استشهاد نجل زعيمها خليل الحية
بزشيكان: طهران تتعرض لضغوط خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وإضعاف التماسك الوطني
الصحة تنشر إنجازات الإدارة المركزية لشئون البيئة بالقطاع الوقائي خلال الربع الأول من 2026
قائد بقلب مشجع.. صدي البلد يكرم مصطفى الشامي رئيس نادي بلدية المحلة.. صور
بمناسبة عيدها الـ 94.. مصر للطيران تُهدي عملاءها خصماً 50% على الرحلات الدولية
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي "نايل سبورت" و"الزمالك"
إسرائيل تنذر بإخلاء 3 بلدات في جنوب لبنان.. تصعيد عسكري وتطورات ميدانية متسارعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يواصل الصعود.. والجنيه الذهب يسجل 56200 جنيه وسط قفزة عالمية للأوقية إلى 4730 دولارا

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026، إذ سجل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ارتفاعًا من 6975 جنيها إلى 7025 جنيها، مدعومًا بصعود أسعار الذهب عالميًا وتحسن التوقعات الجيوسياسية، إلى جانب الضعف النسبي للدولار الأمريكي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة “آي صاغة”.
 

وسجل عيار 24 نحو 8025 جنيها، بينما سجل عيار 18 نحو 6021 جنيها، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 56200 جنيه، في حين سجلت الأوقية عالميًا نحو 4730 دولارًا بنهاية التعاملات.
 

 السوق تأثرت بالصعود العالمي
 

قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، إن السوق المصرية تأثرت بشكل مباشر بصعود أسعار الذهب عالميًا، حيث ارتفعت الأوقية من 4691.57 دولارًا في 6 مايو إلى 4730.39 دولارًا في 7 مايو، بزيادة بلغت 38.82 دولارًا، ما انعكس على أسعار الذهب محليًا بصورة واضحة.
وأوضح إمبابي أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سجل استقرارًا نسبيًا عند مستوى 52.77 جنيه خلال الفترة الحالية، وهو ما ساعد على الحفاظ على استقرار تسعير الذهب محليًا دون حدوث تقلبات حادة ناتجة عن سوق الصرف.
وأضاف أن استقرار العملة المحلية حافظ على توازن العلاقة بين الأسعار العالمية والمحلية، مشيرًا إلى أن غياب التقلبات القوية في سعر الدولار قلل من تأثير أي ضغوط داخلية على حركة الذهب.
 

تراجع تدريجي في الفجوة السعرية
 

أشار إمبابي إلى أن الفجوة السعرية بين السعر المحلي والسعر العادل بدأت تتقلص تدريجيًا، موضحًا أنه في 6 مايو بلغ السعر المحلي 6975 جنيهًا، بينما أظهرت الحسابات السعرية أن السعر العادل للجرام كان يدور حول 7961 جنيهًا، أي بفارق يقارب 986 جنيهًا.
وأضاف أنه مع ارتفاع الأسعار في 7 مايو إلى 7025 جنيهًا، ارتفع السعر العادل إلى نحو 8000 جنيه للجرام، لتتراجع الفجوة إلى حوالي 975 جنيهًا، ما يشير إلى تحسن تدريجي في مواءمة السوق المحلية مع الأسعار العالمية.
وأكد أن تقلص الفجوة السعرية يعكس تراجع علاوات المخاطر وتحسن الكفاءة السعرية بالسوق المحلية، إلى جانب انخفاض تأثير هوامش الربح والتكاليف المرتبطة بالنقل والتأمين والسيولة.
 

حركة التداول والأسواق
 

وأوضح إمبابي أن السوق شهدت نشاطًا مرتفعًا يوم 6 مايو، حيث تم تسجيل نحو 17 تحديثًا للأسعار، قبل أن يتراجع النشاط إلى 3 تحديثات فقط يوم 7 مايو، وهو ما يعكس هدوءًا نسبيًا بعد موجة الارتفاع السريعة.
وأضاف أن هذا السلوك يعد طبيعيًا في الأسواق، حيث ترتفع وتيرة التحديثات خلال فترات الصعود القوي، ثم تميل الأسواق إلى الهدوء مع استقرار الأسعار نسبيًا.
 

العوامل الجيوسياسية والدولار
 

وأوضح إمبابي أن التطورات الجيوسياسية لعبت دورًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب، خاصة مع مؤشرات على تهدئة التوترات الأمريكية الإيرانية، وتراجع حدة المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق العالمية.
وأضاف أن تصريحات مسؤولين أمريكيين بشأن استمرار الهدنة وتحول التركيز نحو حماية الملاحة في مضيق هرمز ساهمت في تهدئة المخاوف مؤقتًا، بالتزامن مع تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي.
وأشار إلى أن مؤشر الدولار الأمريكي DXY تراجع إلى 98.03 نقطة خلال تعاملات 7 مايو، مواصلًا انخفاضه بنحو 1.11% خلال الشهر الماضي، وهو ما دعم الذهب عالميًا عبر زيادة جاذبيته للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.
 

الفائدة والتضخم الأمريكي
 

أكد إمبابي أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.5% إلى 3.75% للاجتماع الثالث على التوالي، لكن حالة الانقسام داخل البنك المركزي الأمريكي دعمت حالة عدم اليقين في الأسواق.
وأوضح أن التصويت داخل لجنة السياسة النقدية جاء بواقع 8 أصوات مؤيدة مقابل 4 أصوات معارضة، في أول انقسام من هذا النوع منذ عام 1992، ما يعكس اختلاف الرؤى بشأن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
وأضاف أن التضخم الأمريكي ارتفع إلى 3.3% خلال مارس 2026، مدفوعًا بزيادة تكاليف الطاقة والبنزين، وهو ما يدعم الذهب كأداة للتحوط ضد التضخم، رغم استمرار أسعار الفائدة المرتفعة.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة بنسبة 12.5% وأسعار البنزين بنسبة 18.9% ساهم في استمرار الضغوط التضخمية عالميًا، وهو ما عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
 

توقعات الفترة المقبلة
 

وتوقع إمبابي أن يتحرك الذهب خلال الفترة المقبلة في نطاق عرضي يميل إلى الصعود الحذر، مدعومًا باستمرار التوترات الجيوسياسية وضعف الدولار الأمريكي نسبيًا.
وأوضح أن السوق المحلية ستظل مرتبطة بشكل رئيسي بتحركات الأوقية عالميًا، مع استمرار تقلص الفجوة السعرية تدريجيًا، ما قد يدعم استقرار الأسعار أو تسجيل ارتفاعات محدودة خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن أبرز العوامل الداعمة للأسعار تتمثل في تحسن التوقعات الجيوسياسية، وضعف الدولار الأمريكي، واستمرار التضخم فوق مستهدفات الاحتياطي الفيدرالي، بينما تبقى أسعار الفائدة المرتفعة والتوقعات باستمرار التشديد النقدي من أبرز العوامل الضاغطة على الذهب عالميًا.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

أسعار باقات WE إنترنت منزلي 2026 بعد الجدل الأخير

جنيهات ذهب

بفارق 880 جنيها.. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب بمصر

الزمالك

أبرزهم بيزيرا.. موقف إصابات رباعي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

ترشيحاتنا

محمد شحاته

الزمالك ينعى والد محمد شحاتة

المقر الجديد للاتحاد الدولي لكرة اليد

افتتاح تاريخي للمقر الجديد للاتحاد الدولي لكرة اليد في سويسرا بحضور كبار رموز الرياضة العالمية

محمد شحاتة

ادعوا له بالرحمة.. وفاة والد محمد شحاتة لاعب نادي الزمالك

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد