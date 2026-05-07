الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

الفضة تقفز 6.5% أسبوعيًا و76 دولارًا عالميًا.. مكاسب قوية بالسوق المصري وسط زخم الطلب

ولاء عبد الكريم

كشف تقرير صادر عن مركز “الملاذ الآمن” عن تسجيل أسعار الفضة في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات 7 مايو 2026، وسط موجة صعود مدفوعة بعوامل عالمية أبرزها تراجع الدولار الأمريكي وتحسن التوقعات الجيوسياسية، إلى جانب ارتفاع الطلب على المعادن النفيسة.
 

وأشار التقرير إلى أن الفضة واصلت تحقيق مكاسب قوية على المستويين المحلي والعالمي، في ظل تحسن معنويات الأسواق وتزايد الإقبال على الأصول الآمنة.
 

ارتفاع ملحوظ في الأسعار محليًا
 

سجلت الفضة عيار 999 ارتفاعًا من 126.12 جنيهًا في 5 مايو إلى 128 جنيهًا في 6 مايو، محققة زيادة قدرها 1.88 جنيه بنسبة 1.49%.
كما سجلت باقي الأعيرة مستويات متفاوتة، حيث بلغ عيار 925 نحو 118.5 جنيهًا، وعيار 800 نحو 102.5 جنيه، فيما وصل سعر الجنيه الفضة إلى 948 جنيهًا، وسجلت الأوقية نحو 78 دولارًا.
 

الفضة عالميًا عند مستويات قياسية
 

على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الفضة إلى 76.2 دولارًا للأوقية، محققة مكاسب يومية بلغت 4.63%، بينما سجلت مكاسب أسبوعية قوية بنسبة 6.52%، إلى جانب ارتفاع شهري بنسبة 4.60%.
ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بتزايد الطلب الاستثماري والصناعي، خاصة مع توسع استخدام الفضة في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
 

تراجع الدولار وتخفيف الضغوط التضخمية
 

وأوضح التقرير أن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته في شهرين كان من أبرز العوامل الداعمة لصعود الفضة، إلى جانب انخفاض أسعار النفط عالميًا بأكثر من 3%، مما ساهم في تهدئة المخاوف التضخمية.
كما ساهم تحسن توقعات التهدئة الجيوسياسية، خاصة فيما يتعلق بمسار التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، في تعزيز الطلب على المعادن الثمينة كملاذ آمن.
 

السوق المحلية تتحرك بفجوة سعرية غير معتادة
 

وأشار التقرير إلى تحول الفجوة السعرية في السوق المحلية من إيجابية إلى سالبة، حيث سجلت -2.25 جنيه بنسبة -1.73%، ما يعكس أن السعر المحلي أصبح أقل من السعر العادل العالمي، في إشارة إلى ضغط طلب أو نقص نسبي في المعروض.
كما ارتفع عدد التحديثات السعرية خلال يوم واحد من تحديث واحد إلى 5 تحديثات، ما يعكس زيادة النشاط والتداول في السوق.
 

الطلب الصناعي يدعم الاتجاه الصاعد
 

وأكد التقرير أن الطلب الصناعي على الفضة يشهد نموًا قويًا، مدفوعًا باستثمارات ضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والتي تجاوزت 715 مليار دولار عالميًا، مما عزز استخدام الفضة في الإلكترونيات والبنية التحتية الرقمية.
 

توقعات صعود حذر مع تقلبات محتملة
 

وتوقع مركز “الملاذ الآمن” استمرار الاتجاه الصاعد للفضة على المدى القصير، مدعومًا بضعف الدولار وتحسن المعنويات العالمية، مع استمرار الطلب الصناعي.
في المقابل، حذر التقرير من احتمالات تقلبات مستقبلية نتيجة استمرار السياسات النقدية المتشددة في الولايات المتحدة، إلى جانب حالة عدم اليقين الجيوسياسي عالميًا، ما قد يحد من وتيرة الصعود.

