الذهب يفلت من الضغط.. وهذه قيمة الجنيه الآن

ارتفعت أسعار الذهب عالميا ومحليا وسط آمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، وكذلك بفعل ضعف الدولار الأمريكي.

وارتفع السعر الذهب عالميا إلى 4695 مقارنة بـ 4544 دولار للأوقية بارتفاع بلع نحو 141 دولارا.

كما ارتفع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات أمس الاربعاء وسجل سعر الذهب عيار 21 الان 6985 مقارنة بـ 6880 أول أمس الثلاثاء مرتفعا بنحو 105 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الخميس 7-5-2026

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5987 جنيها للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6985 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7983 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 55.880 ألف جنيه.