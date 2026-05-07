قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تناول البطيخ يسبب التسمم الغذائي؟
رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تتفقد معامل الفرع بميناء دمياط
حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يعكس قوة التحالف الاستراتيجي
اليوم.. أولى مباريات نهائي دوري السوبر للسيدات بين الأهلي وسبورتنج
تعليم الدقهلية تكشف مفاجأة عن واقعة تمزيق الكتب
اقتراح برغبة لإنشاء محطة معالجة قبل تصريف مياه مصرف عمر بيه إلى نهر النيل بالغربية
مؤسسات الأسرى الفلسطينية: أكثر من 9400 أسير ومُعتقل في سجون الاحتلال حتى بداية مايو
إغلاق مضيق هرمز يهدد الاقتصاد العالمي والسفن عالقة منذ أشهر.. خبير يوضح
اليابان تؤكد استعدادها للتدخل في أسواق العُملات لدعم الين وسط ترقب لمباحثات مع واشنطن
التنسيقية: لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد يجسد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,628 شهيدًا
هل يجوز إعطاء الجزار من الأضحية؟ .. الأزهر للفتوى يُجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تؤكد استعدادها للتدخل في أسواق العُملات لدعم الين وسط ترقب لمباحثات مع واشنطن

اليابان تؤكد استعدادها للتدخل في أسواق العملات لدعم الين وسط ترقب لمباحثات مع واشنطن
اليابان تؤكد استعدادها للتدخل في أسواق العملات لدعم الين وسط ترقب لمباحثات مع واشنطن
أ ش أ

أكد نائب وزير المالية للشؤؤن المالية وكبير دبلوماسيي العملة في اليابان أتسوشي ميمورا أن طوكيو لا تواجه قيوداً بشأن عدد مرات التدخل في أسواق الصرف الأجنبي لدعم الين .. مشيراً إلى استمرار التواصل اليومي مع السلطات الأمريكية في ظل الضغوط المتزايدة على العملة اليابانية.

وتأتي تصريحات ميمورا قبيل زيارة مرتقبة لوزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إلى طوكيو الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن تركز المحادثات على تحركات الين والسياسة النقدية لبنك اليابان.. بحسب تقرير لوكالة "بلومبرج" الإخبارية.

وقال المسؤول الياباني : إن السلطات تواصل مراقبة ما وصفه بـ "التحركات المضاربة" في سوق العملات.. مؤكداً أن نظراءه الأمريكيين "يتفهمون بشكل كامل" الموقف الياباني والإجراءات التي تتخذها طوكيو لدعم العملة.

وتزايدت تكهنات الأسواق بشأن احتمال تدخل السلطات اليابانية مجدداً بعد ارتفاع الين بصورة حادة خلال الأيام الماضية، وسط تقديرات بأن اليابان ربما تدخلت بالفعل الأسبوع الماضي بضخ نحو 35 مليار دولار لدعم العملة، وفق بيانات أسواق النقد.

وتراجع الين في تعاملات اليوم الخميس إلى نحو 156.13 ين مقابل الدولار بعد مكاسب مؤقتة دفعته إلى مستوى 155 يناً بينما يراقب المستثمرون مستوى 160 يناً للدولار باعتباره خطاً دفاعياً رئيسياً قد يدفع السلطات اليابانية إلى تدخلات إضافية.

ومن المنتظر أن يجتمع بيسنت خلال زيارته المرتقبة مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ووزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما ومحافظ بنك اليابان كازو أويدا، وسط ترقب لأي إشارات أمريكية تتعلق بسعر صرف الين أو توجهات السياسة النقدية اليابانية.

ويرى محللون أن واشنطن قد تضغط باتجاه رفع أسرع لأسعار الفائدة في اليابان، باعتبار أن ضعف الين يعود بدرجة كبيرة إلى بطء تشديد السياسة النقدية من جانب بنك اليابان.

وفي هذا السياق .. أشارت محاضر اجتماعات بنك اليابان إلى وجود انقسام داخل البنك المركزي بشأن مخاطر التضخم الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة ؛ ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية رفع أسعار الفائدة خلال يونيو المقبل رغم قرار البنك الأخير بالإبقاء عليها دون تغيير.

ويشكل ضعف الين تحدياً متزايداً للحكومة اليابانية بسبب ارتفاع تكلفة الواردات ، خاصة النفط والمواد الغذائية، في وقت تحاول فيه السلطات الحد من الضغوط التضخمية ودعم استقرار الأسواق المالية.

وأكد ميمورا أن تصنيف صندوق النقد الدولي لليابان كنظام صرف حر لا يمنع السلطات من التدخل المتكرر في الأسواق إذا اقتضت الضرورة، مشدداً على أن الهدف الرئيسي يتمثل في الحد من التقلبات الحادة للعملة وليس تغيير الاتجاه العام للسوق.

نائب وزير المالية للشؤؤن المالية وكبير دبلوماسيي العملة في اليابان أتسوشي ميمورا التدخل في أسواق الصرف الأجنبي دعم الين استمرار التواصل اليومي مع السلطات الأمريكية الضغوط المتزايدة على العملة اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. تحرك عاجل في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

الذهب

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 7 مايو 2026.. كم وصل عيار 21؟

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

الاهلي

حقيقة أزمة حسين الشحات ومروان عطية داخل الأهلي

ترشيحاتنا

فيروسات هانتا

فيروس هانتا يثير العالم.. كيف تحمى نفسك منه

مستشفي اهل مصر

صرخة من داخل مستشفى أهل مصر.. هبة السويدي تفتح ملف العنف ضد الأطفال بحادث حروق يهز المجتمع

تساقط الشعر

هتخلصك من الصلع نهائيا .. مادة طبيعية تعالج تساقط الشعر عند الرجال وتحفز نموه | اكتشفها

بالصور

بعد طلاقها من علي غزلان..فرح شعبان تثير الجدل بظهورها بالدبلة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بقوة تتجاوز 1000 حصان.. بنتلي تقترب من إطلاق أول SUV كهربائية بالكامل

بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا
بنتلي بنتايجا

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس بكل احتراف

طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف
طريقة عمل الترمس بكل احتراف

بصمة إماراتية جديدة.. “الذيب” تدخل عالم الطرق الوعرة برؤية محلية مختلفة

سيارة الذيب
سيارة الذيب
سيارة الذيب

فيديو

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد