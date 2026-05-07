مصطفى الشهدي: أشكر أبو ريدة ووليد دعبس وأندية الدوري على دعمي بعد إصابة الرباط الصليبي

أكد الحكم مصطفى الشهدي نجاح عملية الرباط الصليبي التي خضع لها خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدًا أن حالته الصحية مستقرة عقب إجراء الجراحة.

تعليق الشهدي عقب اصابته

وقال الشهدي، في تصريحات خاصة، إنه يتوجه بالشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، بعد تحمل الاتحاد تكاليف علاجه بشكل كامل، وحرص المسؤولين على دعمه ومساندته عقب الإصابة.

كما وجه الشهدي الشكر إلى الدكتور وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت، على دعمه الكبير له منذ تعرضه للإصابة، وحرصه المستمر على التواصل للاطمئنان على حالته، بالإضافة إلى عرض النادي تحمل تكاليف العملية والعلاج.

واختتم الحكم الدولي تصريحاته بتوجيه الشكر إلى لجنة الحكام وزملائه الحكام، إلى جانب جميع الأندية التي حرصت على دعمه والتواصل معه خلال الفترة الماضية للاطمئنان على حالته الصحية من بينهم المهندس ايمن الشريعي رئيس نادي انبي ومحمد الحصري المدير التنفيذي لنادي الجونة و وليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي الاهلي وكافة الزملاء في الوسط الرياضي .