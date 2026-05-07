نائبة: زيارة الرئيس للإمارات تؤكد عمق الشراكة الإستراتيجية ووحدة الموقف في مواجهة تحديات المنطقة

أكدت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ولقاءه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعكس بوضوح قوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأشارت "رشاد" إلى أن ما صدر عن اللقاء من رسائل سياسية واضحة، وعلى رأسها تأكيد الرئيس السيسي أن أمن واستقرار دولة الإمارات جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع الشعبين والقيادتين، ويؤكد وحدة المصير العربي في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأضافت عضو مجلس النواب أن المباحثات الثنائية تناولت ملفات بالغة الأهمية، من بينها دعم التعاون الاقتصادي وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدين، فضلًا عن استمرار التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت النائبة هند رشاد أن استقبال الشيخ محمد بن زايد للرئيس السيسي وحرصه على توديعه في مطار أبو ظبي الدولي، يعكس التقدير الكبير لمكانة مصر ودورها المحوري في المنطقة، مشيرة إلى أن هذه الزيارات المتبادلة بين القيادتين تؤكد أن العلاقات المصرية الإماراتية قائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من تماسك الصف العربي، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الدول الشقيقة، مشددة على أن مصر والإمارات تمثلان ركيزة أساسية في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.