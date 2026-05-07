قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غدا.. انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة
مواصفات امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الدمج .. تفاصيل رسمية الآن
الكويت تؤكد رفض أي تدابير أحادية في مضيق هرمز وتدعو لاحترام الأطر القانونية الدولية
اغتيا.ل في قلب الضاحية.. هل تعود المواجهة المفتوحة بين إسرائيل وحزب الله؟
تشكيل غزل المحلة لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري
لم يتغير.. تفاصيل سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم
أول لقاء بعد اغتيال خامنئي.. بيزشكيان يكشف عن اجتماع سري مع المرشد الإيراني
موعد مباراة ليفربول وتشيلسي في قمة نارية بالدوري الإنجليزي.. والقنوات الناقلة
الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة
وسط فرحة عارمة.. بدء تفويج حجاج القرعة إلى مكة المكرمة| صور
تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الخطيب
دار الإفتاء: يجوز للمرأة تناول أدوية تأخير الحيض لأداء الحج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

زعلت إني ما شفتوش.. مي فاروق تستعيد ذكرياتها مع هاني شاكر: كان داعمًا لي منذ بداياتي

هاني ومي
هاني ومي
محمد بدران

أعربت الفنانة مي فاروق عن حزنها الشديد لرحيل الفنان هاني شاكر، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عامًا بعد صراع مع المرض، مستعيدة ذكرياتها معه عبر منشور مؤثر على حسابها بموقع "فيسبوك"

وقالت مي فاروق إن علاقتها بهاني شاكر تعود إلى أكثر من 26 عامًا، منذ أن فازت في مسابقة مهرجان الموسيقى العربية، وكان هو نجم الحفل الذي شهد تكريمها، مؤكدة أنه قدمها بنفسه للجمهور وأظهر وقتها سعادة كبيرة بموهبتها.

وأضافت أنها تشرفت لاحقًا بالغناء إلى جواره على المسرح، مشيرة إلى أنه كان دائمًا يحيطها بالتقدير والاحترام، موضحة أن آخر حفل جمعهما كان في دبي خلال شهر ديسمبر الماضي، إلا أن انشغاله قبل الحفل حال دون لقائهما، وهو ما أحزنها بشدة.

حسيت إنه شايف حبنا ليه.. مي فاروق تنعى هاني شاكر

وأكدت أنها شعرت خلال وداعه الأخير وكأنه يدرك حجم الحب الذي يكنه له الجميع، قائلة: "إمبارح كنت في وداعه وسلمت عليه وحسيت إنه شايف وعارف حبنا ليه".

واختتمت مي فاروق رسالتها بكلمات مؤثرة، داعية له بالرحمة، ومؤكدة أنها لم ترَ منه سوى الذوق والرقي والأخلاق طوال سنوات معرفتها به.

موعد ومكان عزاء هاني شاكر

ومن المقرر أن يُقام اليوم الخميس عزاء الفنان الراحل، عقب صلاة المغرب، بمسجد أبو شقة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبيه.

وشُيع جثمان الفنان الراحل أمس الأربعاء من نفس المسجد، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الحضور.

مي فاروق هاني شاكر امير الغناء العربي وفاة هاني شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البيض

نزلت 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الجيش الروسي

روسيا تهدّد باستخدام سلاحها النووي ضد ألمانيا

الاهلي

حقيقة أزمة حسين الشحات ومروان عطية داخل الأهلي

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

مقتل طفل في المنوفية

ضربه بالمقشة.. ضبط قاتل نجل زوجته في المنوفية

ترشيحاتنا

أسعار الخراف

قبل عيد الأضحى 2026.. كيفية تقسيم الأضحية وسعر كيلو الخراف القائم

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ماهي الفئات المستحقة؟.. خطوات الحصول على 1500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة

سعر الدولار اليوم

الدولار بكام الآن.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء

بالصور

هل الاستغناء عن البيض يضر الصحة؟.. أخصائي تغذية يكشف التأثير الحقيقي على الجسم

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟
ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول البيض؟

فيديو

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

الزمالك

القائمة المحظورة.. الزمالك يتصدر قائمة إيقاف القيد بـ16 قضية

فيروس هانتا

بعد إعلان إصابة شخصين| فيروس هانتا يثير الذعر عالميا.. فما هو؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قراءة في ماهية السلبية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : شفرة الطيبات

المزيد