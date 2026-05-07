زعلت إني ما شفتوش.. مي فاروق تستعيد ذكرياتها مع هاني شاكر: كان داعمًا لي منذ بداياتي

أعربت الفنانة مي فاروق عن حزنها الشديد لرحيل الفنان هاني شاكر، الذي توفي عن عمر ناهز 74 عامًا بعد صراع مع المرض، مستعيدة ذكرياتها معه عبر منشور مؤثر على حسابها بموقع "فيسبوك"

وقالت مي فاروق إن علاقتها بهاني شاكر تعود إلى أكثر من 26 عامًا، منذ أن فازت في مسابقة مهرجان الموسيقى العربية، وكان هو نجم الحفل الذي شهد تكريمها، مؤكدة أنه قدمها بنفسه للجمهور وأظهر وقتها سعادة كبيرة بموهبتها.

وأضافت أنها تشرفت لاحقًا بالغناء إلى جواره على المسرح، مشيرة إلى أنه كان دائمًا يحيطها بالتقدير والاحترام، موضحة أن آخر حفل جمعهما كان في دبي خلال شهر ديسمبر الماضي، إلا أن انشغاله قبل الحفل حال دون لقائهما، وهو ما أحزنها بشدة.

حسيت إنه شايف حبنا ليه.. مي فاروق تنعى هاني شاكر

وأكدت أنها شعرت خلال وداعه الأخير وكأنه يدرك حجم الحب الذي يكنه له الجميع، قائلة: "إمبارح كنت في وداعه وسلمت عليه وحسيت إنه شايف وعارف حبنا ليه".

واختتمت مي فاروق رسالتها بكلمات مؤثرة، داعية له بالرحمة، ومؤكدة أنها لم ترَ منه سوى الذوق والرقي والأخلاق طوال سنوات معرفتها به.

موعد ومكان عزاء هاني شاكر

ومن المقرر أن يُقام اليوم الخميس عزاء الفنان الراحل، عقب صلاة المغرب، بمسجد أبو شقة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ومحبيه.

وشُيع جثمان الفنان الراحل أمس الأربعاء من نفس المسجد، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الحضور.