حزب المحافظين يستكمل بناء هيكله التنظيمي ويعتمد خطط الهيئات المختلفة

اجتمع المجلس الرئاسي لحزب المحافظين بالأمس، برئاسة المهندس أكمل قرطام لاستكمال بناء الهيكل التنظيمي وتعزيز كفاءة الأداء الحزبي، وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة، والتي جاءت على النحو التالي:

أولاً:

استعرض المجلس ما تم إنجازه في ملف استكمال إسناد الحقائب والملفات لأعضاء المجلس الرئاسي، بما يضمن توزيعًا واضحًا للمسؤوليات وتفعيل الأداء المؤسسي داخل الحزب، وفق رؤية تستهدف تحقيق أعلى درجات الكفاءة والانضباط التنظيمي.

ثانيًا:

ناقش المجلس واعتمد خطط الهيئات والمجالس المختلفة للفترة المقبلة، حيث تم:

عرض خطة الهيئة التشريعية، والتي تضمنت ملامح التعامل مع الموازنة العامة، وآليات تفنيد بنود الموازنة والتعقيب عليها بما يعكس رؤية الحزب الاقتصادية والاجتماعية، كما عرض خطة المجلس التنفيذي، خاصة فيما يتعلق بخطة الندوات والفعاليات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من تواجد الحزب في الشارع والتفاعل مع القضايا الجماهيرية.

* عرض خطة هيئة الإعلام، والتي تستهدف تطوير الأداء الإعلامي للحزب، وتوسيع نطاق الانتشار والتأثير عبر مختلف المنصات.

ثالثًا:

تم التصويت على وكلاء الهيئات والمجالس المرشحين من قبل رؤسائها، حيث أسفر التصويت عن اختيار وكلاء لأربع هيئات حتى الآن، وهي:

* الهيئة الإعلامية

* الهيئة المالية

* الهيئة التشريعية

* المجلس التنفيذي

كما تطرق الاجتماع لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث تناول الحضور عددًا من بنوده بالتفصيل، وانتهى الاجتماع إلى رفض البيان الختامي للموازنة، مع الاتفاق على عقد مؤتمر موسع.

ويؤكد حزب المحافظين أن هذه الخطوات تأتي في إطار استكمال البناء المؤسسي للحزب، والاستعداد الجاد للمرحلة المقبلة، بما يعزز من دوره السياسي ويحقق تطلعات أعضائه وجماهيره