محافظ الفيوم : استرداد 1250 متر أراض بحملات مكبرة لإزالة التعديات

قال محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، إنه تم استرداد 1250 مترا مربعا خلال حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وحرم الطرق العامة، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد المحافظ ، أن حماية الرقعة الزراعية خط أحمر وقضية أمن قومي، مشيراً إلى أن غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، تتلقى تقارير دورية من كافة المراكز والمدن، لضمان سرعة الاستجابة لأي مخالفة يتم رصدها من المواطنين أو عبر منظومة المتغيرات المكانية وفرق المتابعة الميدانية.

وشدد الدكتور غنيم على رؤساء المدن والوحدات القروية، بالتحرك الفوري وإزالة المخالفات في المهد، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.