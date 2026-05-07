مصر والإمارات.. شراكة استراتيجية وتنسيق وثيق لتعزيز الاستقرار والأمن القومي العربي| تفاصيل

أكدت الإعلامية دينا عصمت، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي من قلب الإمارات، والتي شدد فيها على أن "ما يمس الإمارات يمس مصر"، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين على مدار أكثر من خمسة عقود.

وأوضحت “عصمت” خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه العلاقة التاريخية تستند إلى رؤية سياسية راسخة تعتبر أن أمن القاهرة يرتبط بأمن أبوظبي، وأن استقرار الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن التعاون المصري الإماراتي يمثل نموذجًا متكاملاً يجمع بين القوة البشرية والعسكرية المصرية والرؤية الاقتصادية واللوجستية الإماراتية.

وأضافت الإعلامية، أن جذور هذه الشراكة تعود إلى دعم مصر لقيام اتحاد دولة الإمارات عام 1971، مرورًا بالمواقف التاريخية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الداعمة لمصر، وصولًا إلى استمرار هذا النهج في ظل القيادة الحالية، بما يعكس شراكة وجودية ومصيرًا عربيًا مشتركًا.

وشددت على أن العلاقات المصرية الإماراتية لم تعد مجرد تعاون سياسي، بل أصبحت نموذجًا لتحالف عربي صلب يقوم على المصالح المشتركة والرؤية الموحدة تجاه قضايا المنطقة.