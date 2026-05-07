نائب محافظ الإسكندرية: الدولة تضع الصحة في صدارة أولويات بناء الإنسان

أكدت الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، أن الدولة المصرية تضع ملف الصحة على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن القطاع الصحي شهد خلال السنوات الماضية طفرة كبيرة في مستوى الخدمات والبنية التحتية والمبادرات الرئاسية المتخصصة.

جاء ذلك خلال مشاركتها، نيابة عن المهندس أيمن عطية، في افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثالث عشر لأمراض الصدر لدى الأطفال، والذي تنظمه الجمعية المصرية لأمراض الصدر في الأطفال برئاسة الدكتور نادر فصيح، بالتعاون مع الجمعية الأوروبية للجهاز التنفسي والجمعية الأمريكية لأمراض الصدر.

وأوضحت نائب المحافظ أن محافظة الإسكندرية تدعم باستمرار المؤتمرات والفعاليات العلمية والطبية المتخصصة، لما تمثله من أهمية كبيرة في تطوير المنظومة الصحية، مؤكدة أن الاهتمام بالبحث العلمي والتدريب الطبي يعد أحد أهم عناصر تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وشهد المؤتمر حضور عدد من كبار الأطباء والمتخصصين وأساتذة الجامعات، حيث ناقش أحدث التطورات العلمية المتعلقة بأمراض الصدر والجهاز التنفسي لدى الأطفال، إلى جانب استعراض أحدث وسائل التشخيص والعلاج، فضلًا عن تنظيم ورش عمل تدريبية تستهدف رفع كفاءة الأطباء وتنمية مهاراتهم العملية.

وأكدت نائب محافظ الإسكندرية أن مثل هذه المؤتمرات تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الخبراء والمتخصصين، وتسهم في نقل أحدث الخبرات العلمية والطبية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للأطفال.

حضر فعاليات المؤتمر كل من الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور طارق صفوت، والدكتور محمد بدران، وعبد المنعم فوزي نقيب أطباء الإسكندرية، والدكتورة هند حنفي.