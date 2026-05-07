لجنة الحكام تعلن طاقم تحكيم نهائي كأس مصر للكرة النسائية بين وادي دجلة ومسار

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة نهائي كأس مصر للكرة النسائية، والتي تجمع بين فريقي وادي دجلة ومسار، والمقرر إقامتها يوم الجمعة 8 مايو 2026 على استاد الدفاع الجوي رقم 1، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

تفاصيل المباراة النهائية

وتأتي المواجهة المنتظرة بين وادي دجلة ومسار في إطار نهائي بطولة كأس مصر للكرة النسائية، وسط ترقب كبير من جانب المتابعين، في ظل قوة الفريقين ورغبتهما في حصد اللقب المحلي.

طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى:

حكم ساحة: شاهندا المغربي

حكم مساعد أول: مي حسن

حكم مساعد ثان: نادين محمد

حكم رابع: آية خالد عنتر

استعدادات النهائي

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا قويًا من الفريقين، في ظل سعي كل منهما للتتويج باللقب، خاصة مع اقتراب نهاية الموسم الكروي للكرة النسائية في مصر، وأهمية البطولة على مستوى الأندية المشاركة.