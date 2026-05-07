خبير عسكري: ألف سفينة نفط عالقة قرب مضيق هرمز بسبب التصعيد الأمريكي الإيراني

أكد اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، أن التطورات المرتبطة بـمضيق هرمز تعكس تصعيدًا عسكريًا–سياسيًا معقدًا، في ظل وجود نحو ألف سفينة محملة بالنفط عالقة داخل المنطقة، ما يرفع من حساسية الموقف عالميًا.

وأوضح “فرج” خلال برنامج الحياة اليوم، أن بعض الخطط المطروحة للتحرك داخل المضيق تعتمد على مسارات بحرية بديلة عبر المياه القريبة من سلطنة عُمان لتجنب المناطق التي يُعتقد أنها مزروعة بالألغام أو تشهد توترًا عسكريًا، مشيرًا إلى أن الهدف المعلن يتمثل في تأمين خروج السفن بشكل آمن.

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، أن الولايات المتحدة، عبر القيادة المركزية الأمريكية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، دفعت بخطة عملياتية تتضمن مشاركة قوات جوية وبحرية كبيرة قد تصل إلى عشرات الطائرات وآلاف الجنود، إلى جانب تحريك مدمرات بحرية، في إطار ما وصفه بأنه “عملية ردع” وليس بالضرورة مواجهة مباشرة.

وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق الضغط على إيران لإعادة حساباتها، مؤكدًا أن إدخال هذا الحجم من القوات يحمل رسائل سياسية وعسكرية واضحة، تهدف إلى فرض واقع تفاوضي جديد في المنطقة دون الوصول إلى اشتباك مباشر.

واختتم بأن ما يحدث يُدار بمنطق “رفع الحرارة تدريجيًا” في الأزمات الدولية، بهدف دفع الأطراف إلى التراجع أو التفاوض، وليس بالضرورة الانزلاق إلى حرب شاملة، لكنه يظل سيناريو شديد الحساسية إذا فقدت الأطراف السيطرة على التصعيد.