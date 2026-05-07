محمد ثروت أول الحاضرين لـ عزاء هاني شاكر

وصل منذ قليل المطرب الكبير محمد ثروت بجانب زكي حسنين رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السعودية، إلى عزاء الفنان الراحل هاني شاكر، والمقام حاليًا بمسجد مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز.

وجاء حضور زكي حسنين إلى القاهرة خصيصًا لتقديم واجب العزاء، في لفتة تعكس تقديره الكبير لمسيرة الراحل ومكانته في الساحة الفنية العربية، فيما حرص الفنان محمد ثروت على التواجد في هذا الحدث الحزين باعتباره أحد أبرز رفاق مشوار هاني شاكر الفني.

وبعد ثروت من الأسماء التي ارتبطت بعلاقة فنية وإنسانية وثيقة مع الراحل، حيث جمعتهما عدة أعمال وحفلات بارزة، من بينها مشاركتهما في إحياء حفل بدار الأوبرا المصرية عام 2025، تأكيدًا على عمق الروابط التي جمعتهما على مدار سنوات طويلة.

ويأتي هذا الحضور ليؤكد مكانة هاني شاكر كأحد أبرز رموز الغناء العربي، وامتداد تأثيره الذي تجاوز حدود الفن ليصل إلى مختلف الأوساط الثقافية في الوطن العربي.