بكلمات مؤثرة.. وائل جسار ينعى هاني شاكر : عملاق لن يتكرر

نعى المطرب وائل جسار، النجم الكبير هاني شاكر بكلمات مؤثرة ومليئة بالحزن، خلال حضوره عزاء أمير الغناء العربي، والذي يُقام حاليًا داخل أحد المساجد بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور واسع من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

وقال وائل جسار خلال كلمته في العزاء:

“متأثرون برحيل العملاق الكبير هاني شاكر الذي تربطني به علاقة أخوية لا تُنسى أبدًا... قعدنا وضحكنا وغنينا سوا، وهذا العملاق لن يتكرر، من أصالة الفن العربي... إنا لله وإنا إليه راجعون.”

وأكد وائل جسار أن رحيل هاني شاكر يمثل خسارة كبيرة للفن العربي، خاصة لما كان يتمتع به من قيمة فنية وإنسانية كبيرة، مشيرًا إلى أن الراحل لم يكن مجرد مطرب صاحب تاريخ طويل، بل كان رمزًا للرقي والأخلاق والالتزام الفني على مدار عقود طويلة.

وشهد العزاء حالة كبيرة من الحزن بين الحضور، حيث حرص عدد كبير من نجوم الغناء والتمثيل على تقديم واجب العزاء، الذي ترك بصمة استثنائية في تاريخ الأغنية العربية بأعماله الرومانسية وصوته المميز الذي ارتبط بوجدان الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الطرب العربي، حيث قدم خلال مسيرته الفنية عشرات الأغنيات الناجحة التي حققت انتشارًا واسعًا، كما تولى منصب نقيب المهن الموسيقية لسنوات عديدة، وكان له دور بارز في دعم الفنانين والحفاظ على هوية الأغنية العربية الأصيلة.