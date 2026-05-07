دليلك للتعامل السريع مع عقر أو خدوش الكلاب.. مستشفى برج البرلس يوضح

​أعلنت إدارة مستشفى برج البرلس المركزي بكفر الشيخ، عن ضرورة اتباع الخطوات الصحية السليمة فور التعرض لأي عقر أو خدش من "كلب"، لضمان سلامة المواطنين والوقاية من مخاطر مرض السعار.



ماذا تفعل فوراً؟ (الإسعافات الأولية)



​الغسيل الفوري: يجب غسل مكان الإصابة جيداً بـ ماء جاري وصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة؛ هذه الخطوة هي خط الدفاع الأول لتقليل وجود الفيروس.

​تجنب الخياطة: لا يوصى نهائياً بعمل خياطة للجرح إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد استشارة الطبيب المختص داخل المستشفى.

​ إجراءات مركز العقر بمستشفى برج البرلس



ال​توجه إلى قسم الاستقبال فوراً لبدء بروتوكول العلاج، وإحضار بطاقة الرقم القومي (أو شهادة الميلاد المميكنة للأطفال) لتسجيل الحالة وضمان المتابعة على منظومة التطعيمات.

​الالتزام باللقاح: يتكون البروتوكول من 4 جرعات؛ الالتزام بمواعيدها بدقة هو الضمان الوحيد لفعالية التحصين.

​الحالات الحرجة: بعض الحالات (حسب تقييم الطبيب) قد تحتاج إلى "المصل" (Serum) بالإضافة إلى اللقاح في حالات الجروح العميقة أو الخطيرة.

نصائح وقائية



​ابتعد تماماً عن التعامل مع أي كلب يظهر عليه سلوك غير طبيعي أو عدواني (اشتباه سعار).

​التزم بتحصين حيواناتك الأليفة في مواعيدها بانتظام.

