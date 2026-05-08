شائعات تطارد كيفانش تاتليتوج.. ما حقيقة الأنباء المتداولة عن خيانته لزوجته؟

تصدر النجم التركي كيفانش تاتليتوج مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت شائعات تتعلق بحياته الخاصة وزواجه من مصممة الأزياء باشاك ديزر، وسط حالة واسعة من الجدل بين الجمهور والمتابعين.

وبدأت القصة بعد تداول منشورات عبر منصة “إنستغرام” تحدثت عن ممثل تركي شهير يتمتع بملامح شقراء ويُعد من أبرز نجوم الدراما التركية، ولديه طفل، ويُقال إنه يقيم علاقات متكررة بعيداً عن زوجته داخل أحد الفنادق في إسطنبول، من دون ذكر اسم واضح وصريح.

ومع انتشار الوصف المتداول، ربط عدد من مستخدمي مواقع التواصل تلك الادعاءات باسم كيفانش تاتليتوغ، معتبرين أن التفاصيل المتداولة تنطبق عليه بشكل كبير، وهو ما أدى إلى انتشار الشائعة بسرعة واسعة وتصدر اسمه قوائم البحث والترند.

وبحسب ما تم تداوله عبر الحسابات المختلفة، فإن مصدر هذه المزاعم يعود إلى “أحاديث منسوبة إلى موظفين داخل الفندق”، إلا أن أي دليل موثق أو تصريح رسمي لم يظهر حتى الآن لدعم تلك الادعاءات.

وزادت حالة الجدل بعد انتشار تعليقات من بعض المتابعين عبّروا فيها عن صدمتهم من الأخبار المتداولة، الأمر الذي ساهم في توسيع دائرة النقاش عبر المنصات الرقمية، بين من صدّق الرواية ومن اعتبرها مجرد شائعة تستهدف النجم التركي وعائلته.

وفي المقابل، دافع عدد كبير من جمهور كيفانش تاتليتوغ عن النجم التركي، مؤكدين أن الأخبار المنتشرة لا تستند إلى أي مصادر موثوقة، وأن تداول الشائعات المتعلقة بالحياة الشخصية للمشاهير أصبح أمراً متكرراً عبر مواقع التواصل.

وأشار متابعون إلى أن كيفانش وزوجته باشاك ديزر معروفان بابتعادهما عن الأزمات الإعلامية، كما يحرصان دائماً على إبقاء حياتهما العائلية بعيدة عن الجدل والأضواء، وهو ما جعلهما من أكثر الثنائيات استقراراً في الوسط الفني التركي.

وحتى اللحظة، لم يعلّق كيفانش تاتليتوج أو زوجته بشكل رسمي على ما يتم تداوله، ما فتح الباب أمام المزيد من التكهنات والتفسيرات المختلفة بين الجمهور.

ويُعد كيفانش تاتليتوج واحداً من أبرز نجوم الدراما التركية خلال السنوات الأخيرة، إذ حقق نجاحات جماهيرية واسعة من خلال عدد من الأعمال التي لاقت انتشاراً كبيراً داخل تركيا وخارجها، كما يحظى بشعبية ضخمة في العالم العربي منذ سنوات طويلة.