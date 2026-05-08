داليا مصطفى من أمام المسجد النبوي: لا أعرف كيف جئت هنا

شاركت الفنانة داليا مصطفى جمهورها لحظات روحانية مؤثرة خلال زيارتها إلى المسجد النبوي، حيث ظهرت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “إنستجرام”، عبّرت فيه عن مشاعرها بعد وصولها إلى الحرم النبوي بشكل مفاجئ ومن دون أي تخطيط مسبق.

وقالت داليا مصطفى في الفيديو إنها شعرت بامتنان كبير لهذه الزيارة، مؤكدة أن وصولها إلى المسجد النبوي جاء بطريقة لم تكن تتوقعها،

وأضافت: “جيت صدفة ومن غير ما أعرف إزاي… والحرم كان فاضي تماماً، سبحان الله، وكأني مدعية إني أجي هنا”.

وأضافت بتأثر واضح: “الحمد لله والشكر لله… ربنا لما يريد يجيب حد هنا بييجي”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع الفيديو، حيث عبّر الجمهور عن إعجابهم بعفوية حديثها وحالة التأثر التي ظهرت عليها أثناء الزيارة، فيما تداول كثيرون المقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيدين بالمشاعر الصادقة التي نقلتها خلال حديثها.

وفي سياق آخر، كانت داليا مصطفى قد حظيت بتكريم خاص خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي، حيث كرّمتها إدارة المهرجان تقديراً لمسيرتها الفنية وأعمالها التي قدمتها على مدار السنوات الماضية.

وأعربت الفنانة عن سعادتها الكبيرة بهذا التكريم، خاصة أنه جاء ضمن الدورة السادسة للمهرجان، التي شهدت حضور عدد من نجوم وصناع السينما من مختلف الدول العربية.

كما شاركت داليا مصطفى ضمن لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بالمهرجان، وهي التجربة التي أكدت أنها أضافت لها الكثير على المستوى الفني والإنساني، في ظل تنوع الأعمال المشاركة واختلاف التجارب السينمائية المعروضة.

وعلى صعيد الدراما، تواصل داليا مصطفى حصد ردود الفعل حول مشاركتها في مسلسل روج أسود، الذي يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والنفسية داخل العلاقات الزوجية، مثل الخيانة والغيرة والصراعات العاطفية، في إطار درامي مشوق.

وقدمت داليا مصطفى في العمل شخصية وُصفت بأنها من أكثر الأدوار تعقيداً وجرأة في مسيرتها الفنية، حيث اعتمدت على أداء هادئ يحمل في داخله الكثير من التوتر والصراعات النفسية.