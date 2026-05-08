محافظ الوادي الجديد: خريطة بالطرق ومشروعات النقل المتوقفة

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل برئاسة اللواء حسام الدين مصطفى مساعد وزير النقل للطرق والكباري.

وأوضحت المحافظ أن هذه الزيارة تأتي كأحد نتائج اللقاء الأخير مع الفريق كامل الوزير وزير النقل والذي وجّه خلاله بتشكيل لجنة لزيارة المحافظة للمعاينة على الطبيعة والوقوف على معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية ودفع المعدلات بالمشروعات المتوقفة وبحث أسباب توقفها وآليات تسريع وتيرة العمل بها. موجهةً الشكر والتقدير لوزير النقل على الاستجابة لمطالب أهالي المحافظة و دعم خطط رفع الكفاءة والتطوير بالمحاور الحيوية وشبكة الطرق التي تخدم المحافظة والتي يبلغ إجمالي أطوالها ٢٣٦٣ كم.

وخلال اللقاء، استعرضت مجدي خريطة أبرز الطرق والمشروعات الجارية والمتوقفة، وتحديد الأولويات للمشروعات المطلوب الانتهاء منها والتي تمثل شرايين حيوية وتنموية هامة؛ لتيسير حركة المواطنين و دفع عجلة التنمية.

كما تم الاتفاق على وضع برنامج زمني لكافة مشروعات الطرق المستهدفة مع المتابعة الدورية للالتزام بهذا البرنامج وعدم السماح بأي تقاعس أو تأخير من قِبل الشركات المنفذة. بالإضافة إلى دراسة تنفيذ بعض المسارات التنموية عن طريق الشراكة بين المحافظة و الهيئة في إدارة واستغلال بعض الأصول المتاحة بما يتيح أفضل استفادة وتحقيق عائد اقتصادي وتنموي.