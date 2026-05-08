تطورات حالة زينب العبد بعد تعرضها لحادث سير

أعلنت الفنانة زينب العبد عن تعرضها لحادث سير خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أنها تمر بمرحلة تعافٍ بعد الحادث، وسط حالة من الاطمئنان النسبي على وضعها الصحي، وحرصها على طمأنة جمهورها ومتابعيها عبر رسالة مؤثرة نشرتها على حساباتها الرسمية.

وقالت زينب العبد في رسالتها إنها راضية بقضاء الله وقدره، معتبرة أن ما حدث كان “قدرًا ولطفًا من الله”، مضيفة أن الله دائمًا يختار لعباده ما فيه الخير حتى وإن بدا الأمر صعبًا في بدايته. وأشارت إلى أنها تشعر بالامتنان لكونها ما زالت بخير رغم الحادث، معربة عن شكرها لكل من سأل عنها أو تواصل معها للاطمئنان على حالتها.

وأضافت الفنانة أنها غير قادرة في الوقت الحالي على الرد على جميع الرسائل والاتصالات التي تلقتها من الجمهور والأصدقاء، لكنها حرصت على توجيه رسالة شكر عامة لكل من دعمها ووقف إلى جانبها في هذه المحنة، داعية الله أن يحفظ الجميع ويبعد عنهم أي سوء أو مكروه.

كما وجهت رسالة خاصة لشخصية مقربة الفنانة منة تيسير، أعربت فيها عن امتنانها الكبير لدعمها المستمر ووقوفها بجانبها، قائلة إنها تشعر بالحظ لوجودها في حياتها، وموجهة لها الشكر والتقدير على الاهتمام والرعاية خلال فترة الأزمة.

وأكدت زينب العبد في ختام رسالتها أنها بصدد استكمال فترة الراحة والتعافي، على أمل العودة تدريجيًا إلى نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، بعد الاطمئنان الكامل على حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها ستظل ممتنة لكل من قدم لها الدعم والدعاء خلال هذه المرحلة الصعبة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا واسعًا مع رسالتها.