قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكامل اقتصادي وزخم استثماري.. جولة الرئيس السيسي الخليجية تفتح آفاقا جديدة للتعاون التنموي
جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب سكان 6 قرى جنوب لبنان بالإخلاء
هبوط سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة 8 مايو 2026
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 8 مايو .. عيار 21 بكام؟
إسلام آباد: إعادة الطاقم الإيراني والباكستاني على متن السفن التي احتجزتها واشنطن
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
12.60 جنيه سعر كيلو السكر في التموين اليوم 8 مايو 2026
بعد توقف 7 سنوات.. مناقصة غرب سوهاج تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في الرياح
هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ الإفتاء تجيب
الدفاع الإماراتية: قواتنا الجوية تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية ومسيرات قادمة من ايران
تغير مفاجئ.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وطوارئ بالملاحة البحرية| الطقس اليوم
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. اغتنم فضلها ولا تتكاسل عنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لامبورجيني تقطع علاقاتها مع روسيا بسبب أوكرانيا

لامبورجيني
لامبورجيني
عزة عاطف

كشفت "لامبورجيني" الإيطالية للسيارات الخارقة عن تعليق كافة أنشطتها وأعمالها التجارية داخل الأراضي الروسية بشكل كامل، وذلك ردًا على استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا. 

وانضمت العلامة التجارية العريقة إلى قائمة طويلة من الشركات العالمية الكبرى التي فرضت عقوبات اقتصادية شاملة، مؤكدةً في بيان رسمي لعام 2026 عن شعورها بـ "بالقلق العميق" إزاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة. 

ولم يتوقف موقف الشركة عند المقاطعة التجارية فحسب، بل امتد ليشمل تقديم دعم مادي مباشر من خلال التبرع لوكالات الأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين، للمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من النزاع المسلح.

دعم إنساني مباشر للاجئين الأوكرانيين واستجابة سريعة للأزمة في عام 2026

أوضحت "لامبورجيني" عبر منصاتها الرسمية أنها بصدد توجيه مبالغ مالية مخصصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لضمان وصول المساعدات الأساسية والطبية لمن هم في أمس الحاجة إليها داخل أوكرانيا وفي الدول المجاورة.

ويأتي هذا التحرك الإنساني في وقت حرج، حيث يواجه ملايين النازحين تحديات هائلة في تأمين المأوى والغذاء. 

ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الشركة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاستجابة للأزمات الدولية، مشددةً على أن قيم السلام وحقوق الإنسان تمثل أولويةً قصوى تتجاوز المصالح التجارية الضيقة في سوق السيارات الفارهة.

تداعيات العقوبات الاقتصادية على سوق المحركات الفاخرة بحلول عام 2027

تمثل خطوة تعليق الأعمال ضربةً قويةً لقطاع السيارات الفاخرة في روسيا، حيث كانت طرازات مثل "أوروس" و"هوراكان" تحظى بشعبية كبيرة بين النخبة هناك. 

وتتوقع التقارير الاقتصادية لعام 2026 أن تستمر هذه الانقطاعات لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى تحولات جذرية في سلاسل الإمداد العالمية ومراكز توزيع السيارات الخارقة نحو أسواق بديلة في الشرق الأوسط وآسيا. 

ومع استمرار الأزمة، يظل التزام شركات مثل "لامبورجيني" بالمسؤولية الاجتماعية معيارًا لقياس قدرة العلامات التجارية الكبرى على التأثير في المشهد الجيوسياسي، وضمان عدم استخدام منتجاتها في بيئات تفتقر للاستقرار والأمان العالمي.

لامبورجيني العالمية لامبورجيني للاجئي أوكرانيا لامبورجيني على روسيا 2026 مبيعات السيارات تأثير حرب أوكرانيا على سوق السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا ويكشف الشروط

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

الأرصاد الجوية

بعد التحذيرات الأخيرة.. حقيقة وصول حرارة القاهرة إلى 50 درجة مئوية

انتشار فيروس هانتا

عودة العزل لـ12 جنسية بعد انتشار فيروس هانتا.. كيف تحمي مصر اقتصادها؟

أرشيفية

فيروس هانتا يضرب إسرائيل.. أول حالة إصابة تضع الاحتلال تحت الحجر الصحي

انفجار في إيران

لا عودة للحرب.. الجيش الأمريكي يشن هجوما على قشم وبندر عباس جنوب إيران

تبكير صرف معاشات شهر يونيو

العيد يوم 27 مايو.. هل يتم تبكير صرف معاشات شهر يونيو 2026؟

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

توروب

مسئول قانوني بارز في الفيفا يكشف موقف توروب مع الأهلي

ترشيحاتنا

هاريس وترامب

ألفاظ نابية.. كامالا هاريس تنتقد حرب ترامب ضد إيران

لوكاشينكو

عيد النصر الروسي.. رئيس بيلاروسيا يحضر عرضا عسكريا في موسكو ويلتقي بوتين

زيلينسكي

زيلينسكي: الهجمات الروسية تُظهر أن بوتين لا يُريد وقف إطلاق النار

فيديو

الزوج

«هشّق رأسك نصين».. تفاصيل مرعبة في واقعة اتهام بالخيانة وخطف طفل من أمه بالشرقية | فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: مضيق هرمز كعقدة صراع.. بين إدارة التوتر وفرض الإرادات

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد