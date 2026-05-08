كشفت "لامبورجيني" الإيطالية للسيارات الخارقة عن تعليق كافة أنشطتها وأعمالها التجارية داخل الأراضي الروسية بشكل كامل، وذلك ردًا على استمرار العمليات العسكرية في أوكرانيا.

وانضمت العلامة التجارية العريقة إلى قائمة طويلة من الشركات العالمية الكبرى التي فرضت عقوبات اقتصادية شاملة، مؤكدةً في بيان رسمي لعام 2026 عن شعورها بـ "بالقلق العميق" إزاء الأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

ولم يتوقف موقف الشركة عند المقاطعة التجارية فحسب، بل امتد ليشمل تقديم دعم مادي مباشر من خلال التبرع لوكالات الأمم المتحدة المعنية بشؤون اللاجئين، للمساهمة في تخفيف معاناة المدنيين المتضررين من النزاع المسلح.

دعم إنساني مباشر للاجئين الأوكرانيين واستجابة سريعة للأزمة في عام 2026

أوضحت "لامبورجيني" عبر منصاتها الرسمية أنها بصدد توجيه مبالغ مالية مخصصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لضمان وصول المساعدات الأساسية والطبية لمن هم في أمس الحاجة إليها داخل أوكرانيا وفي الدول المجاورة.

ويأتي هذا التحرك الإنساني في وقت حرج، حيث يواجه ملايين النازحين تحديات هائلة في تأمين المأوى والغذاء.

ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الشركة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاستجابة للأزمات الدولية، مشددةً على أن قيم السلام وحقوق الإنسان تمثل أولويةً قصوى تتجاوز المصالح التجارية الضيقة في سوق السيارات الفارهة.

تداعيات العقوبات الاقتصادية على سوق المحركات الفاخرة بحلول عام 2027

تمثل خطوة تعليق الأعمال ضربةً قويةً لقطاع السيارات الفاخرة في روسيا، حيث كانت طرازات مثل "أوروس" و"هوراكان" تحظى بشعبية كبيرة بين النخبة هناك.

وتتوقع التقارير الاقتصادية لعام 2026 أن تستمر هذه الانقطاعات لفترة طويلة، مما قد يؤدي إلى تحولات جذرية في سلاسل الإمداد العالمية ومراكز توزيع السيارات الخارقة نحو أسواق بديلة في الشرق الأوسط وآسيا.

ومع استمرار الأزمة، يظل التزام شركات مثل "لامبورجيني" بالمسؤولية الاجتماعية معيارًا لقياس قدرة العلامات التجارية الكبرى على التأثير في المشهد الجيوسياسي، وضمان عدم استخدام منتجاتها في بيئات تفتقر للاستقرار والأمان العالمي.