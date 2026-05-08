إياد نصار: العمل في مصر حلم لأي فنان عربي

الفنان إياد نصار
الفنان إياد نصار
أوركيد سامي

تحدث الفنان إياد نصار عن مكانة الدراما والسينما المصرية في العالم العربي، مؤكدًا أن المشاركة في الأعمال المصرية كانت وما زالت تمثل حلمًا كبيرًا بالنسبة لأي ممثل عربي يسعى للانتشار وتحقيق النجاح الفني.

وقال إياد نصار، خلال ظهوره في برنامج فايق ورايق مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن مصر تمتلك تاريخًا فنيًا ضخمًا وقوة تأثير كبيرة في المنطقة العربية، وهو ما جعلها دائمًا الوجهة الأهم للفنانين العرب.

وأضاف: “أي ممثل عربي، مصر بالنسبة له حلم، وأنت زمان لما كنت تحب تكدب علشان يعلى كعبك على اللي حواليك تقول: كلموني من مصر على مشروع مصري”، في إشارة إلى حجم المكانة التي تتمتع بها الصناعة الفنية المصرية في أذهان الفنانين والجمهور على حد سواء.

وأوضح أن الدراما المصرية استطاعت عبر عقود طويلة أن تصنع حالة خاصة من التأثير والانتشار، بفضل تنوع موضوعاتها وقوة نجومها وحضورها في جميع أنحاء الوطن العربي، مشيرًا إلى أن الفنان العربي كان يعتبر المشاركة في عمل مصري بمثابة خطوة مهمة في مسيرته الفنية.

كما أشار إياد نصار إلى أن السوق الفنية المصرية كانت دائمًا تضم أكبر شركات الإنتاج وأهم المخرجين والكتاب، وهو ما منحها الريادة لسنوات طويلة، مؤكدًا أن أي فنان يشارك في عمل مصري يكتسب خبرات كبيرة بسبب طبيعة المنافسة القوية داخل الوسط الفني.

وتحدث أيضًا عن تجربته الشخصية في مصر، مؤكدًا أنه منذ بداياته كان يدرك قيمة الوجود داخل الدراما المصرية، خاصة أنها تفتح أبواب الانتشار أمام الفنان في مختلف الدول العربية، موضحًا أن الجمهور المصري يمتلك ذائقة فنية خاصة ويستطيع التفرقة بين الفنان الحقيقي وغيره.

وأشاد إياد نصار بحالة التطور التي تشهدها الدراما المصرية خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى الصورة أو الموضوعات أو الأداء التمثيلي، مؤكدًا أن المنافسة أصبحت أكثر قوة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الأعمال المقدمة للجمهور.

شقق الإيجار التمليكي 2026 بدون مقدم.. رئيس الوزراء يعلن عن 30 ألف وحدة رسميًا والشروط

رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب

بعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضي.. 5 طرق للحفاظ على الباقة حتى نهاية الشهر

شريف منير ولوسي وحسين فهمي
حازم امام و مرتضي منصور
فوائد البيض والدواجن للجسم
تامر حسنى وماجدة زكي ولطيفة
