لقيت المكان اللي هقعد فيه بشع.. حنان يوسف بكشف سر انسحابها من درش

كشف الفنانة حنان يوسف عن سبب إعتذارها عن مسلسل درش، بطولة الفنان مصطفي شعبان.

وقالت حنان يوسف في تصريحات لبرنامج نقطة بيضا: ما تصرفوش كويس إنتاجيا، وضغطوا الأيام، وقولت لهم: أنا بشتغل 12 ساعة بس، قالوا: معلش.



وتابعت حنان يوسف: روحت التصوير لقيت المكان اللي هقعد فيه بشع ولا

يحتمل، صغير جدا وزي الرصيف والحمام مش نضيف ومفيهوش مياه، مقدرتش وكنت هرجع؛ فروحت ماشيه.



واضافت: أنا بحترمكم احترموني، أنا متهانش.. مفيش حاجة تستاهل أني أتهان وأتحط في الأماكن دي.

وشاركت الفنانة حنان يوسف في الماراثون الرمضاني من خلال مسلسل كان يا مكان.

مسلسل «كان يا ما كان» يضم، أبرزهم ماجد الكدواني، يسرا اللوزي، نهى عابدين، عارفة عبد الرسول، ويوسف حشيش.



وتدور أحداث المسلسل حول انفصال مصطفى وداليا بعد زواج استمر 15 عامًا، نتيجة تراكمات الحياة اليومية والروتين الذي تسلل إلى علاقتهما، وشعور الزوجة بأن العلاقة لم تعد صالحة للاستمرار، لتتصاعد الأحداث في إطار اجتماعي درامي يسلط الضوء على تعقيدات العلاقات الزوجية وتأثيرها على الأسرة