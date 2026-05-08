علاء مرسي لصدى البلد: شخصيتي في قلب شمس تحمل مشاعر حقد وغيرة

كشف الفنان علاء مرسي عن تفاصيل الشخصية التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل قلب شمس، مؤكدًا أن العمل يحمل العديد من المفاجآت الدرامية، خاصة مع تصاعد الصراعات بين الشخصيات الرئيسية خلال الأحداث.

وقال علاء مرسي، في تصريحات لموقع صدى البلد، إنه يقدم شخصية مختلفة تحمل طابعًا شريرًا، حيث يسعى طوال الوقت لتحقيق مصالحه الشخصية حتى لو جاء ذلك على حساب الآخرين، موضحًا أن الشخصية تعتمد على المكر والتلاعب وتدخل في مواجهات عديدة داخل العمل.

وأضاف أن شخصيته تحمل مشاعر حقد وغيرة

وأوضح أن الدور لا يقتصر على تقديم شخصية شريرة بشكل تقليدي، بل يتضمن أبعادًا نفسية وإنسانية معقدة، تجعل المشاهد يكتشف مع مرور الأحداث الأسباب الحقيقية وراء تصرفات الشخصية ودوافعها المختلفة، مؤكدًا أن ذلك ما دفعه للتحمس للمشاركة في العمل.

وأشار علاء مرسي إلى أن مسلسل قلب شمس ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، التي تعتمد على تصاعد الأحداث وكشف الأسرار تدريجيًا، لافتًا إلى أن الجمهور سيكون على موعد مع جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق.

كما أعرب عن سعادته بالتعاون مع يسرا، مؤكدًا أنها فنانة تمتلك حضورًا خاصًا وخبرة كبيرة تضيف لأي عمل تشارك فيه، مشيرًا إلى أن كواليس التصوير يسودها التعاون والحماس بين جميع فريق العمل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المسلسل يحمل رسائل إنسانية واجتماعية مهمة، إلى جانب الجانب التشويقي، متمنيًا أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا وينال إعجاب الجمهور فور عرضه.



المسلسل يتشارك بطولته يسرا و محمد سامي في أولى تجاربه التمثيلية والعمل من تأليفه و إخراجه، ويشارك في بطولته: درة، إنجي المقدم، محمود قابيل، انتصار ، سوسن بدر ،بسنت شوقي، إدوارد، منة فضالي، أحمد وفيق، عمرو وهبة، نور إيهاب، أشرف زكي ، ، سولي، أيسل رمزي وتوانا الجوهري.

مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية.