إطلاق مشروع صحي متكامل للمعلمين وتفعيل الكارت الذكي للرعاية الشاملة
الخارجية الفرنسية لـ(أ ش أ): زيارة ماكرون تعزز الشراكة مع مصر وتعكس ثقة باريس بدورها في استقرار المنطقة
الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة
الأطباء قيدوها بسبب الهلوسة.. امرأة تروي تفاصيل إصابتها بفيروس هانتا
سعر الجنيه الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 56 ألف جنيه رغم تراجع الأعيرة
بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال وأولى الابتدائي بالمدارس الرسمية أول يونيو
الداخلية: تحرير 139 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق ترشيدا للكهرباء خلال 24 ساعة
رعب في غزة من فيروس هانتا.. إسرائيل تنشر الفئران بالقطاع بشكل لافت
فيروس هانتا.. عوض تاج الدين: لا توجد أي حالات مرصودة في مصر
بأسعار مخفضة.. طرح الأضاحي بوزارة الزراعة | اعرف الكيلو بكام؟
محافظ القاهرة يتفقد أعمال نقل موقف السيدة عائشة إلى مكانه الجديد
أخطر تصعيد| مقاتلات أمريكية تضرب ناقلات نفط إيرانية بمضيق هرمز.. هل تعود الحرب؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

د. هبة عيد تكتب: بين الحب والأنانية خيط رفيع

د. هبة عيد
د. هبة عيد

في بداية كل علاقة يكون الحب خفيفًا ونقيًا يشبه المساحات المفتوحة، يعطي الإنسان شعورًا بالأمان والاحتواء والقدرة على أن يكون نفسه دون خوف
لكن مع الوقت قد يتغير المعنى دون أن نشعر، فيتحول الحب أحيانًا من مشاعر دافئة إلى رغبة خفية في الامتلاك، ومن الاهتمام إلى السيطرة، ومن الاحتياج الإنساني الطبيعي إلى اعتقاد داخلي بأن وجود الآخر أصبح حقًا مكتسبًا لا يجوز له التراجع عنه أو الابتعاد قليلًا.

وهنا يبدأ ذلك الخيط الرفيع الفاصل بين الحب والأنانية، الحب الحقيقي لا يسجن الإنسان داخل التوقعات الثقيلة، ولا يطالبه أن يلغي نفسه حتى يثبت إخلاصه
ولا يجعله يشعر بالذنب لأنه احتاج إلى مساحة خاصة أو لحظة هدوء أو اهتمام بنفسه، فالإنسان حين يحب بصورة ناضجة يدرك أن الطرف الآخر ليس ملكية خاصة، وأن العلاقات الصحية تقوم على المشاركة لا الاحتكار، وعلى التقدير لا التملك، وعلى الرغبة الحرة لا الإجبار العاطفي، لكن الأنانية العاطفية غالبًا ما تتخفى في صورة حب شديد، فنجد من يقول أنا أفعل ذلك خوفًا عليك
بينما هو في الحقيقة يخشى فقدان السيطرة أو يطلب اهتمامًا دائمًا بلا توقف ثم يغضب إذا انشغل الآخر بنفسه أو عمله أو أسرته أو يعتبر التضحية واجبًا مستمرًا لا يقابله تقدير.

ومع الوقت تتحول العلاقة إلى عبء نفسي؛ لأن أحد الطرفين يشعر أنه مطالب دائمًا بإثبات الحب، وكأن المودة امتحان يومي لا ينتهي، وفي العلاقات الاجتماعية المختلفة لا يقتصر الأمر على العلاقات العاطفية فقط، بل قد يظهر بين الأصدقاء
أو داخل الأسرة أو حتى بين الآباء والأبناء، حين يظن أحدهم أن الحب يمنحه سلطة مطلقة على مشاعر الآخرين وقراراتهم وحياتهم، فتصبح الجملة التي تبدأ بـ أنا أحبك منتهية بـ لذلك يجب أن تفعل ما أريد، بينما الحب الناضج يقول أنا أحبك ولذلك أحترم اختلافك وحدودك وحقك في أن تكون نفسك.

ومن أخطر ما يفسد العلاقات أن يتحول العطاء إلى دفتر حسابات، فيبدأ الإنسان بتذكير الآخر بكل ما قدمه وكأن الحب صفقة يجب استرداد ثمنها مع أن أجمل ما في المشاعر الصادقة أنها تُمنح برغبة لا باستحقاق مفروض، الحب لا يفقد قيمته حين نختلف، ولا ينتهي حين ينشغل أحدنا قليلًا، ولا يحتاج إلى مراقبة مستمرة حتى يطمئن؛ لأن الثقة جزء أساسي من النضج العاطفي، أما الأنانية فتجعل صاحبها يريد أن يكون محور حياة الجميع، يريد الاهتمام كاملًا، والوقت كاملًا، والتقدير كاملًا، دون أن ينتبه أحيانًا أن الطرف الآخر يختنق بصمت.

ولهذا فإن الحفاظ على نقاء العلاقات يحتاج إلى وعي دائم، أن نسأل أنفسنا أحيانًا
هل نحن نحب الآخرين فعلًا، أم نحب شعور امتلاكهم لنا، وهل نعطيهم مساحة آمنة ليكونوا كما هم، أم نحاول تشكيلهم وفق ما يناسب احتياجاتنا نحن فقط
فالحب حين يكون صحيًا يمنح الإنسان راحة داخلية لا خوفًا دائمًا، ويجعله أقرب إلى ذاته لا أبعد عنها، أما حين يتحول إلى أنانية مقنعة بالمشاعر، فإنه يفقد معناه تدريجيًا حتى وإن بقيت الكلمات الجميلة حاضرة.

وفي النهاية، أجمل العلاقات ليست تلك التي يذوب فيها أحد الطرفين بالكامل
بل التي يحافظ فيها كل إنسان على روحه وهويته، ثم يختار الآخر كل يوم بمحبة حرة لا بإجبار خفي ولا بحق مكتسب.

