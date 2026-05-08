نفسيتها كانت تعبانة.. كشف ملابسات تغيب سيدة بالبحيرة بعد استغاثة عبر مواقع التواصل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص بشأن تغيب إحدى السيدات بمحافظة البحيرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 إبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة كفرالدوار من عامل– مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بتغيب زوجته عقب خروجها من المنزل محل سكنهما لشراء بعض المتطلبات بدائرة القسم، ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابها.

أمكن تحديد مكان تواجد المتغيبة ربة منزل - مقيمة بذات المركز بنطاق محافظة القاهرة .. وبإستدعائها وسؤالها أقرت بتركها المنزل بمحض إرادتها، لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.