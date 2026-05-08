ضبط لص الدراجات النارية بمدينة الخارجة في الوادي الجديد

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عاطلًا تخصص في سرقة الدراجات النارية بمدينة الخارجة، بعد أقل من 24 ساعة على ورود بلاغات بسرقة عدد من الدراجات النارية من حي 25 يناير،

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بكشف ملابسات واقعة سرقة الدراجات النارية بمدينة الخارجة، وتحديد هوية المتهم بعد فحص دقيق لمحيط البلاغ.

وكشفت التحريات أن وحدة مباحث قسم شرطة الخارجة تلقت بلاغًا بسرقة الدراجات النارية من حي 25 يناير، وعلى الفور شُكلت فرق بحث من مباحث الخارجة، وجرى فحص كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الواقعة.

وأسهمت كاميرات المراقبة في تتبع خط سير المتهم، وتحديد تحركاته داخل حي 25 يناير، قبل أن تنجح مباحث الخارجة في كشف هويته وضبطه خلال وقت قصير.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، 23 عامًا، عاطل، له معلومات جنائية، ومقيم بحي السبط بمدينة الخارجة.

وعُثر بحوزة المتهم على الدراجات النارية المسروقة، وجرى التحفظ على المضبوطات، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قبل تسليم الدراجات النارية إلى أصحابها، وسط حالة من الفرحة بعد استرداد ممتلكاتهم.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.