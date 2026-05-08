تكريم استثنائي لمايلي سايروس في هوليوود 2026

تستعد النجمة الأمريكية مايلي سايروس لإضافة إنجاز جديد إلى مسيرتها الفنية، بعدما أُعلن رسمياً عن منحها نجمة خاصة على Hollywood Walk of Fame ضمن قائمة المكرّمين لعام 2026، في خطوة تُعد من أبرز محطات التكريم الفني في هوليوود.

ومن المقرر أن يُقام حفل التكريم يوم الجمعة 22 مايو/ 2026 في مدينة Los Angeles، ، بتنظيم من Hollywood Chamber of Commerce، الجهة المسؤولة عن اختيار الأسماء التي تُخلَّد على ممشى المشاهير سنوياً.

ويأتي هذا التكريم بعد أشهر من الإعلان الرسمي، الذي صدر في يوليو 2025، عن اختيار مايلي سايروس ضمن قائمة الشخصيات الفنية التي ستحصل على نجومها في نسخة 2026، إلى جانب عدد من الأسماء البارزة في مجالات الموسيقى والسينما والتلفزيون.

وعبّرت مايلي سايروس عن سعادتها الكبيرة فور إعلان الخبر، حيث نشرت رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على تطبيق انستجرام، أكدت فيها أن حصولها على نجمة في ممشى المشاهير يُمثل لحظة استثنائية في حياتها الفنية والشخصية، خاصة أن ذكرياتها الأولى في هوليوود ارتبطت بزيارة هذا المكان الشهير خلال طفولتها.

وأضافت أن فكرة رؤية اسمها محفوراً بين كبار نجوم الفن العالميين تُشعرها بالفخر والامتنان، معتبرة أن هذا التكريم يُجسد سنوات طويلة من العمل والاجتهاد والتطور الفني الذي خاضته منذ بداياتها المبكرة وحتى وصولها إلى مكانتها الحالية كواحدة من أبرز نجمات الموسيقى العالمية.

وخلال مسيرتها، نجحت مايلي سايروس في تحقيق حضور قوي على الساحة الفنية، سواء من خلال أعمالها الغنائية التي تصدرت قوائم النجاح العالمية، أو عبر مشاركاتها التمثيلية التي صنعت جماهيرية واسعة لها منذ سنوات المراهقة. كما عُرفت بقدرتها على التجدد الفني وتقديم أنماط موسيقية متنوعة عززت من مكانتها في صناعة الترفيه الأمريكية.

ويُعد ممشى المشاهير في هوليوود من أبرز المعالم الفنية والسياحية في الولايات المتحدة، حيث يضم آلاف النجوم التي تحمل أسماء شخصيات تركت بصمة مؤثرة في مجالات الفن والموسيقى والإعلام، ويُنظر إلى الحصول على نجمة فيه باعتباره واحداً من أهم أشكال التكريم في الوسط الفني العالمي.