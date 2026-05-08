أسعار الألبان ومنتجاتها في أسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق الألبان بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسعار، بالتزامن مع وفرة كبيرة في المعروض من مختلف منتجات الألبان داخل الأسواق والمحال التجارية بمراكز المحافظة، ما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على توازن حركة البيع والشراء.

وأكد عدد من التجار، أن الأسواق تشهد انتظامًا في توريد الألبان الخام من المزارع المحلية ومنافذ الإنتاج، وهو ما انعكس على استقرار الأسعار وعدم حدوث زيادات مفاجئة خلال الفترة الحالية، خاصة مع تزايد الطلب على منتجات الألبان ومشتقاتها بشكل يومي.

وسجل سعر اللبن البلدي السائب ما بين 25 و35 جنيها للكيلوجرام، بينما تراوح سعر اللبن المعبأ بين 30 و40 جنيها بحسب نوع العبوة والشركة المنتجة.

كما بلغ سعر الزبادي البلدي من 15 إلى 25 جنيها، في حين سجلت عبوات الزبادي الجاهزة أسعارًا تراوحت بين 8 و15 جنيها.

وفيما يخص مشتقات الألبان، تراوح سعر القشطة البلدي بين 110 و150 جنيها للكيلوجرام، بينما سجلت الزبدة البلدي أسعارًا تراوحت بين 160 و200 جنيه، في حين بلغت أسعار الزبدة المستوردة من 250 إلى 300 جنيه للكيلوجرام.

كما شهدت أسعار الجبن استقرارا نسبيا، حيث تراوح سعر الجبن القريش بين 60 و90 جنيها للكيلوجرام، بينما سجل الجبن الأبيض البلدي أسعارًا من 75 إلى 150 جنيها، ووصل سعر الجبن التركي إلى ما بين 150 و200 جنيه، فيما تراوح سعر الجبن الرومي بين 180 و250 جنيهًا للكيلوجرام.

وفي قطاع الجبن المصنعة، سجلت الجبن المثلثات أسعارًا من 110 إلى 150 جنيها للكيلوجرام، بينما تراوح سعر الجبن الشيدر والموتزاريلا بين 150 و220 جنيهًا، وسط زيادة الإقبال عليها لاستخدامها في إعداد الوجبات المنزلية السريعة.

وأشار التجار إلى أن استقرار تكاليف النقل والإنتاج ساهم بشكل كبير في الحفاظ على توازن السوق، بالتزامن مع تكثيف الحملات الرقابية للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها، بما يضمن توفير منتجات آمنة للمواطنين واستمرار استقرار الأسواق داخل المحافظة.