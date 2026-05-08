يوسف رجي: 3 أهداف أساسية من المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل

قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن لبنان يعول على المفاوضات المرتقبة مع إسرائيل، والمقرر انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل، لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، إضافة إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.



وجاءت تصريحات رجي خلال اتصال هاتفي تلقّاه من وزيرة خارجية النمسا بياتريس مينل ريزينغر، حيث ناقش الجانبان تطورات الأوضاع الإقليمية والمستجدات السياسية.

وأكدت الوزيرة النمساوية دعم بلادها لخيار لبنان في التوجه نحو المفاوضات، معربة عن استعداد النمسا لتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذا المسار، بما في ذلك المساهمة في أي صيغة مستقبلية قد تطرحها الحكومة اللبنانية كبديل لقوات اليونيفيل.

من جانبه، دعا رجي النمسا إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان، مشيدًا بالدعم الإنساني الذي قدمته فيينا للنازحين اللبنانيين.