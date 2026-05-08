تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان وتوسّع في نطاق الاستهدافات رغم وقف إطلاق النار

قال أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الجبهة الجنوبية اللبنانية تشهد تصعيدًا ميدانيًا متسارعًا، مع توسّع واضح في نطاق الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة، خصوصًا في مناطق قضاء حاصبيا ومحيطها.

وأوضح أن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر شوبا، ما أدى إلى إصابة أحد عناصر الدفاع المدني، رغم أن المنطقة تُعد من البلدات البعيدة نسبيًا عن خطوط الاشتباك المباشرة ولا تقع ضمن ما يسمى بـ «الخط الأصفر» الذي حدده الجيش الإسرائيلي.

وأضاف سنجاب، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة غارات عنيفة على بلدات في قضاء صور وبنت جبيل، منها القعقعية والجميجمة، بالتوازي مع غارات وُصفت بالأعنف منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، واستهدفت مدينة النبطية وعددًا من القرى المحيطة.

وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتوسيع نطاق الاستهدافات خارج جنوب نهر الليطاني، بما يعكس اتساع رقعة العمليات الميدانية في الجنوب اللبناني.

وأكد المراسل أن جيش الاحتلال وسّع قائمة البلدات التي وجه إليها إنذارات إخلاء لتتجاوز 60 بلدة في الجنوب اللبناني، إضافة إلى نحو 50 بلدة أخرى ضمن ما يعرف بـ «الشريط الأصفر»، وهو ما يعني عمليًا توسيع نطاق السيطرة النارية الإسرائيلية.

وأوضح أن إجمالي المساحة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال ناريًا أو ميدانيًا في الجنوب اللبناني باتت تتجاوز ثلث مساحة المنطقة، في ظل استمرار التصعيد رغم التفاهمات المعلنة لوقف إطلاق النار.