عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن جيش الاحتلال ينذر سكان عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان بضرورة إخلائها والابتعاد مسافة 1000 متر.



أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذيرات بالإخلاء لست قرى في جنوب لبنان تحسباً للغارات الجوية التي تستهدف حزب الله.

وتم توجيه سكان قرى نميرية، وطير فلسي، وحلوسية، وحلوسية الفوقا، وطورة، ومراكة، بالإخلاء لمسافة كيلومتر واحد على الأقل، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وحذر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، قائلاً: "في ضوء انتهاكات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار، يضطر الجيش الإسرائيلي للتحرك ضده بالقوة، ولا ينوي إلحاق الأذى بكم".

وفي وقت سابق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، بأن حالة تأهب قصوى تسود صفوف الجيش الإسرائيلي داخل المناطق القريبة وعلى الحدود مع لبنان، وسط مخاوف أمنية متصاعدة.

وأوضحت المصادر أن رفع حالة التأهب يأتي تحسبا لاحتمال تنفيذ هجمات انتقامية من جانب حزب الله، وذلك عقب عملية اغتيال استهدفت قائدا في “قوة الرضوان”.

وأضافت القناة أن السلطات الإسرائيلية قررت إلغاء جميع الأنشطة الجماهيرية في المناطق المتاخمة للحدود مع لبنان، كإجراء احترازي تحسبًا لأي تطورات أمنية محتملة خلال الساعات المقبلة.